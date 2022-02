Ce motiv de sărbătoare au avut Viviana Sposub și George Burcea. Cei doi îndrăgostiți au dat frâu iubirii: săruturi și mângâieri fără perdea

Viviana Sposub și George Burcea au făcut primii pași în iubirea lor pe timpul când filmau reality show-ul Ferma, de pe Pro TV. S-au plăcut, dar nu au ”plonjat” în marea dragoste. Au luat-o încet, pe ascuns, dar aveau să fie ”demascați”. Au recunoscut tot și au anunțat relația. Iar de atunci se poartă ca doi îndrăgostiți. Numai Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță, mai putea să le zdruncine idila, când a anunțat, într-un podcast, că a avut o relație cu Viviana Sposub. Cu mult înainte ca vedeta să se cupleze cu fostul soț al Andreei Bălan. Dar, din imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO, se pare că nu a zdruncinat nimic. Ba chiar…

Fotografiile pe care CANCAN.RO vi le prezintă sunt superbe. Și îi are în rolurile principale pe Viviana Sposub și George Burcea. Într-un film de dragoste joacă cei doi, unul real, poveste adevărată, iar acțiunea se derulează la „Sushi Terra”, un restaurant chiar din mijlocul Bucureștiului. Cele două vedete s-au așezat la masă și au comandat. Dar nu s-au putut stăpâni. Focul iubirii se aprinde, nu întreabă când și cum. Și arde. Viviana a fost aceea care a ”atacat”. L-a sărutat. Nu o dată, repetat. L-a mângâiat, el i-a răspuns tandru.

Viviana Sposub și George Burcea, săruturi și mângâieri în restaurant

Să fi durat câteva minute ”dulcegăriile” lor până când mâncarea le-a sosit în față. Abia atunci s-au oprit. Și-au transmis iubirea doar prin priviri. Gesturile tandre se amânaseră… Pentru scurt timp. Au terminat de mâncat. Nicotina și-a cerut drepturile. Cei doi s-au conformat. George a luat cocktail-ul și cafeaua și a ieșit, alături de Viviana. A folosit o cutie poștală pentru a sprijini ceșcuța plină de cofeină, în timp ce paharul i l-a întins iubitei lui. Au fumat. Au tras adânc în piept și s-au ”studiat”. Da, se iubesc. Ciucă nu a zdruncinat nimic!

Radu Ciucă, asistentul lui Măruță, relație cu Viviana Sposub

Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță în emisiunea de pe Pro TV, avea să dezvăluie, într-un podcast, că a avut o scurtă relație cu Viviana Sposub. Se întâmpla înainte ca tânăra să fie cu George Burcea. “Cred că am trăit-o la un moment dat. Nu s-a terminat prea plăcut pentru mine, dar am trăit-o (n.r. adevărata iubire). Am fost înșelat și am și aflat. Am crezut că pot trece peste, dar nu am reușit (n.r. o altă iubită, nu Viviana).

Nu e despre acea persoană pe care… O știi și pe cealaltă. Ultima dată când am vorbit despre ea mi-a dat block pe Instagram. În continuare suntem blocați cred, așa că sunt ok cu asta. Are relație, e bine acum, acolo unde e, e mai bine așa. Nu vorbim de Viviana cu înșelatul. Înainte, cu mult înainte ne-am despărțit, relația noastră era terminată cu câteva luni înainte să plece la Fermă. Nu ea m-a înșelat sau nu cred”, a spus Radu Ciucă în cadrul podcastului.

