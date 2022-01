George Burcea, bun de plată. Ce sumă trebuie să-i achite Andreei Bălan pentru a nu avea probleme cu legea

George Burcea și Andreea Bălan au pus punct poveștii de iubire în urmă cu aproximativ doi ani, despărțirea lor fiind una cu scandal. Între timp, cei doi au îngropat securea războiului, de dragul celor două fiice, Clara și Ella. S-a stabilit și o pensie alimentară, dar actorul nu a plătit, până acum, niciun ban.

Potrivit showblitz.ro, George Burcea trebuie să plătească retroactiv pensia alimentară pentru cele două copile. Nu a achitat niciun leu, dar nici nu este obligat să facă acest lucru până la sentința definitivă a magistraților.

Însă, atunci când instanța se va pronunța, George Burcea va fi nevoit să bage adânc mâna în buzunar. Va trebui să plătească, retroactiv, suma de 15.000 de euro. În caz contrar, va risca un nou dosar. Reamintim că actorul este acuzat de instigare la violență și este cercetat penal, după ce a fost depistat la volan sub influența substanțelor interzise.

Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea

Deși se află în plin proces de divorț și și-au spus lucruri destul de dure, Andreea Bălan a declarat că l-a iertat pe George Burcea și că de dragul fetițelor își dorește să oprească orice scandal public.

“L-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate. Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a declarat, recent, Andreea Bălan.

