Ce nu suportă Teo Trandafir la Ilinca Vandici. Dezvăluirea făcută de prezentatoare

Ce nu suportă Teo Trandafir la Ilinca Vandici. Dezvăluirea făcută de prezentatoare
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Teo Trandafir și Ilinca Vandici/ sursa foto: colaj CANCAN
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Teo Trandafir și Ilinca Vandici fac o echipă de excepție. Cele două sunt la cârma emisiunii de la Kanal D, însă în afara camerelor de filmat, relația celor două prezentatoare TV este total diferită. Teo a mărturisit ce nu suportă la colega ei. 

Teo Trandafir și Ilinca Vandici au o legătură puternică. Ele se înțeleg din priviri, iar conexiunea lor i-a impresionat de-a lungul timpului pe urmăritorii emisiunii „Follow Us” pe care o moderează. Chimia pe care o au există dincolo de camerele de filmat, astfel că Teo a mărturisit că uneori poate fi „enervantă” atenția la detalii pe care o acordă Ilinca, dar și faptul că mereu îi citește gândurile fără prea multe cuvinte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce nu suportă Teo Trandafir la Ilinca Vandici

De curând, Teo Trandafir a fost mai sinceră ca niciodată și a spus în glumă că o „enervează” teribil atunci când Ilinca Vandici, colega sa, îi citește gândurile. Prezentatoarea TV a explicat că nu au nevoie de prea multe cuvinte, iar șatena știe deja cum să o completeze.

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Mai mult decât atât, a subliniat că Ilinca este foarte ordonată, iar acest fapt o face să fie „invidioasă”, pentru că niciodată nu a reușit să ajungă la o astfel de performanță. Totodată, a punctat cât de atentă este colega sa la detalii.

„Mă «enervează» faptul că simte, înțelege perfect ce gândesc… Înțelege unde mă duc cu gândurile și îmi continuă ideea și întrebările. Ilinca este foarte ordonată, niciodată n-am reușit să fiu așa. E foarte atentă la detalii!”, a declarat Teo Trandafir pentru Libertatea.

Teo Trandafir și Ilinca Vandici/ sursa foto: social media

Teo Trandafir și Ilinca Vandici/ sursa foto: social media

Momentul care a marcat-o pe Teo Trandafir

În cadrul aceluiași interviu, prezentatoarea TV a amintit de un moment care a marcat-o. Teo Trandafir a relatat cum la începuturile emisiunii, Ilinca Vandici a observat o mică bucată de bandă adezivă uitată pe podea, folosită pentru a marca locul perfect pentru poziționarea luminilor reflectoare. Nici Teo, nici producția nu au sesizat obiectul, însă atenția la detalii pe care o are Ilinca a impresionat-o pe colega sa de platou.

„Nimeni nu scosese acea mică bucățică de bandă, uitasem cu toții de ea, nici eu n-am văzut-o, ea a scos acea bucată de bandă…”, a mai spus Teo Trandafir.

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După anunțul sarcinii, Ilinca Vandici a părăsit România. Unde a plecat prezentatoarea de la Kanal D

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