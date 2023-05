Ce nume are în buletin Lino Golden, primul eliminat de la Chefi la Cuțite. Nu are nicio legătură cu numele de scenă al artistului

Lino Golden este unul dintre artiștii din România care a făcut furori încă de la prima apariție. A devenit imediat idol pentru mulți adolescenți, iar melodiile sale au ajuns în topuri. Toată lumea îl cunoaște drept Lino Golden, însă puțini sunt cei care știu numele real al artistului. Ce scrie, de fapt, în buletinul trapper-ului?

Lino Golden a făcut carieră în muzică, iar recent și-a etalat și talentele culinare în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite, fiind membru în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Partea artistică i-a mers de minune, însă din bucătărie a fost scos repede. Chiar dacă a fost primul concurent eliminat din cadrul concursului culinar de la Antena 1, publicul l-a apreciat mult și a deplâns eliminarea acestuia.

Emisiunea Chefi la Cuțite i-a completat paleta de fani lui Lino Golden, iar mare parte dintre ei vor să știe mai multe despre artist. Un început bun ar fi ca aceștia să afle care este numere real al fostului protejat al lui Alex Velea. Așa cum toată lumea se aștepta în buletinul cântărețului nu scrie Lino Golden, ci Radu Cârstea. Acesta este numere real al trapper-ului, pe care l-a ținut destul de bine ascuns până acum.

Lino Golden, transformare radicală

Pe lângă talentul muzical pe care îl are, mulți oameni îl apreciază pe Lino Golden și pentru ambiția de care a dat dovadă de-a lungul timpului. În urmă cu doar câțiva ani, cântărețul a marcat o schimbare radical. Mai exact, la vârsta de 16 ani, trapper-ul a decis să își schimbe viața. La vremea respectivă cântărea 100 de kilograme și le-a declarat război acestora.

În trei luni a slăbit 30 de kilograme, iar de acolo nu s-a mai lăsat până când nu a ajuns să aibă corpul de invidiat de astăzi. Deși a mai avut fluctuații de greutate, Lino Golden nu a mai fost copleșit de kilogramele în plus, iar prin dietă și mult spor le-a spulberat.

„Când eram gras, adică toată viața mea, aveam la 16 ani 100 de kilograme, iar atunci m-am gândit să slăbesc și a început procesul. Am început să alerg în parc, dar am alergat două minute și era să chem ambulanța, pentru că mi s-a făcut rău. Am început să învăț despre dietă și despre ce trebuie să mănânc. Au venit toate pe parcurs.

După ce am început dieta am mâncat numai light, adică salată, piept de pui, ouă, ovăz. Prima chestie a fost alergatul, după a fost și dieta. Au fost super importante ambele chestii. În prima lună am slăbit 10 kilograme, după alergat, iar după două luni încă 10 kilograme și în total, în trei luni, s-au făcut 30 de kilograme. După ce am slăbit atunci, a venit bacul, stresul și m-am îngrășat iar 15 kilograme, iar după a trebuit să le dau jos. A fost mult mai greu”, a declarat Lino Golden.

