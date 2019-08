Ce nume ciudat a ales Anca Serea pentru al șaselea copil!

Anca Serea a născut! Ce nume ciudat a ales vedeta pentru al șaselea copil.

Așteptarea a luat sfârșit! Anca Serea a anunțat, astăzi, pe contul ei de socializare că se îndrepta spre maternitate pentru a o aduce pe lume pe fetița ei. Iar în urmă cu puțin timp, după aproximativ trei ore de travaliu, vedeta a devenit mămică pentru a șasea oară.

Mămica și soțul ei sunt în culmea fericirii, iar frățiorii micuței nou-născute abia așteaptă să-și cunoască surioara. De altfel, se pare, că Anca Serea i-a lăsat pe ceilalți copii să aleagă numele pentru noul membru al familiei. Fetița nou-născută se va numi Leah, care este de origine evreiască. Iar semnificația acestui nume atipic este ”cea puternică și curajoasă ca o leoiacă”.

Anca Serea nu s-a supărat pe criticii ei

În vârstă de 38 de ani, Anca Serea a subliniat că, deși a fost jignită de unii dintre internauți, ea nu s-a supărat pentru că și-a învățat lecțiile din trecut.

“Nu e nimic mai frumos decât să ai copii, dorința de a face lucruri bune vine de la ei. Au fost opinii în online, dar nu m-au supărat, ar fi culmea la vârsta și experiența mea. M-au numit: «cloșcă», «iepuroaică», «doamna Bamboi». Bunicii și părinții noștri considerau că e normal să procreezi. Eu niciodată nu m-am gândit la partea financiară, conectată de bani. Sunt convinsă că va fi foarte greu”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Anca Serea s-a confruntat și cu o anemie însă, cu ajutorul medicilor, a reușit să se stabilizeze.

“Sunt foarte activă, deși sarcina asta nu a fost cea mai bună din punct de vedere al sănătății. Am probleme cu o anemie severă, dar am reușit, împreună cu medicii, să o stabilizăm… Nu e ușor, dar e foarte frumos. Am chemat ambulanța de două ori, am avut tensiunea mică, am anunțat târziu și familia despre sarcină”, a mai povestit soția lui Adi Sînă.