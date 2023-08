Ce pensie are, de fapt, Gheorghe Turda. Câți lei primește lunar de la stat, după 55 de ani de muncă: ”Să știe toți proștii care comentează”

Atunci când se vorbește despre pensiile artiștilor există, de obicei, două direcții. Ori se vorbește despre pensii destul de mici, ori despre unele foarte mari. Subiect de dezbatere a ajuns, în repetate rânduri, și pensia pe care Gheorghe Turda o încasează de la stat. După numeroase speculații, artistul a decis să facă lumină în acest caz și a dezvăluit câți bani primește lunar, după 55 de ani de muncă.

De-a lungul timpului, subiectul legat de pensia lui Gheorghe Turda a fost intens dezbătut. S-a vehiculat că artistul ar beneficia de o pensie specială, fapt ce ar situa venitul acestuia cu mult deasupra altor colegi de breaslă, care au muncit la fel sau poate chiar mai mult. Sătul de toate criticile primite și obosit de multitudinea de speculații pe marginea subiectului, Gheorghe Turda a decis să pună punct și a vorbit deschis despre veniturile sale.

„Să știe asta toți proștii”

Paharul s-a umplut pentru Gheorghe Turda, iar artistul a decis să vorbească despre ceea ce pare să fie cel mai „fierbinte” subiect al vieții sale. Cântărețul le-a dat peste nas cârcotașilor și a reacționat acid. Iar pentru a edifica pe toată lumea, Gheorghe Turda a ținut să facă unele precizări importante.

S-a vorbit mult despre faptul că artistul ar beneficia de o pensie specială. Ei bine, se pare că nu este așa, ci este vorba despre o pensie militară, la care a ajuns după ce a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din Armată și cei din Interne.

Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase și artiști și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit playtech.ro.

„Sunt mândru de pensia mea”

Iar pentru a spulbera orice mit legat de pensia pe care o încasează, Gheorghe Turda a decis să nu se mai ascundă și a făcut public venitul pe care îl are. Se pare că în urma celor 55 de ani de activitate, artistul încasează o pensie de 9.000 de lei pe lună. Suma este un considerabilă dacă o comparăm cu pensiile pe care majoritatea bătrânilor le primesc.

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine”, a mai spus Gheorghe Turda.