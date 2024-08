Ce pensie va încasa Irinel Columbeanu, după ce s-a trimis decizia de recalculare? Câţi bani va primi de la 1 septembrie 2024

Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri cunoscut pentru stilul său de viață opulent, se confruntă acum cu o realitate financiară mult diferită. Iată ce pensie va primi acesta de la 1 septembrie!

După ce și-a pierdut averea estimată la zeci de milioane de euro și a fost nevoit să vândă proprietățile de lux, inclusiv vila de la Izvorani, Columbeanu s-a adaptat unei noi vieți. În prezent, el locuiește într-un azil de bătrâni, unde primește îngrijirile necesare pentru vârsta sa, departe de agitația care l-a înconjurat altădată.

Ce pensie va primi Irinel Columbeanu de la 1 septembrie

Situația financiară a lui Irinel Columbeanu rămâne una precară, în ciuda confortului de care se bucură în azil. Conform noii legi a pensiilor, aplicată de la 1 septembrie 2024, Columbeanu va beneficia de o pensie recalculată. Această nouă pensie, de aproximativ 2.000 de lei lunar, deși este o îmbunătățire față de suma anterioară, este departe de a acoperi costurile necesare pentru întreținerea sa în azil.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2.000 de lei lunar”, conform .

Potrivit unui studiu recent, costurile medii pentru întreținerea unui bătrân într-un azil din România variază între 3.600 și 7.000 de lei lunar, sumă care depășește cu mult venitul obținut din pensie de Columbeanu. Această discrepanță accentuează dificultățile financiare cu care fostul milionar se confruntă, chiar dacă viața sa în azil este una liniștită și bine îngrijită, potrivit Adevărul.

Inflația și creșterea constantă a prețurilor au făcut ca valoarea pensiilor să fie insuficientă pentru acoperirea nevoilor de bază ale celor care, precum Columbeanu, se bazează pe acestea pentru a-și susține traiul. În aceste condiții, fostul om de afaceri se vede obligat să își ajusteze standardele de viață pentru a se adapta noilor realități financiare.

Deși pensia recalculată de la 1 septembrie 2024 aduce o ușoară creștere, aceasta nu va schimba în mod semnificativ situația sa financiară. Columbeanu rămâne, astfel, dependent de suportul oferit de instituția care îi asigură îngrijirea zilnică și confortul necesar, dar și de orice alte resurse externe pe care le-ar putea accesa pentru a suplimenta venitul insuficient din pensie.

