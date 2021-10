Ce problemă de sănătate are Cristina, soția actorului Denis Ștefan. Bebelușa de la „Cronica Cârcotașilor” s-a chinuit șapte ani să rămână însărcinată din nou

Cristina, soția actorului Denis Ștefan a trecut printr-un calvar timp de șapte ani, de când a încercat să rămână însărcinată cu cel de-al doilea copil. Bebelușa a povestit recent pe contul ei de Instagram de afecțiunea de care suferă.

Bebelușa Cristina (29) și soțul ei, actorul Denis Șerban (45), au devenit părinți pentru a doua oară pe data de 3 septembrie 2021. Dominique Maria mai are o surioară mai mare, pe nume Delia, care luna viitoare va împlini 8 ani. Acum, bucuria cuplului este completă, însă Bebelușa Cristina s-a confruntat cu multe probleme de sănătate, dar și cu perioade de anxietate până să o aducă pe lume pe fiica ei cea mică.

Cristina a povestit că are Chlamydia în sânge, motiv pentru care timp de șapte ani nu a putut să conceapă cel de-al doilea copil.

„Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina. M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta. Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! ??♥️ Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere! ?‘, a dezvăluit Bebelușa Cristina pe contul personal de Instagram.

