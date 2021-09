Denis Ștefan, tătic pentru a doua oară! Soția lui, Cristina a născut o fetiţă

Denis Ștefan este în culmea fericirii. Actorul a devenit tată pentru a doua oară. Vineri 3 septembrie, soția lui, Cristina, a adus pe lume a doua fetiță. Anunţul a fost făcut chiar de brunetă pe reţelele de socializare.

Cristina Ştefan a împărtăşit fericita veste pe contul ei de Instagram, acolo unde a reuşit să strângă de-a lungul timpului o comunitate format[ din aproximativ 80 de mii de urmăritori.

Bruneta a imortalizat momentul în care îşi ţinea fetiţa în braţe şi a publicat-o în mediul online. De asemenea, proaspăta mămică a dezvăluit şi numele acesteia: Dominique Maria.

„Vineri, 03.09.2021, a venit pe lume a doua minune în viața noastră, Dominique Maria. Suntem binecuvântați! Abia așteptăm să ajungem acasă la tati și Delia. Mulțumim pentru fiecare gând bun!”, a transmis ea.

Denis Ștefan i-a transmis de asemenea soţiei sale un mesaj emoţionant pe pagina sa de Instagram: „Vă iubesc”.

Denis Ștefan şi Cristina îşi doreau al doilea copil

În urmă cu aproximativ patru ani, Denis Ștefan și Cristina vorbeau despre al doilea copil al lor, voiam o surioară pentru Delia Maria, care pe atunci avea doar trei ani şi cinci luni.

”La început, fiica mea a fost foarte curioasă (n.r. de tutorialele despre make-up pe care le face pe internet), însă încerc să o ţin departe de asta pentru că ea are alte activităţi. O aranjăm la fiecare sărbătoare. De Paşte, o îmbrăcăm în roşu. În fiecare an a fost o problemă. Într-un an a fost bolnavă – febră şi d-astea. În al doilea an i-a fost somn. Anul acesta sper să fie trează. Acum adoarme la 11 şi jumătate şi se trezeşte la 7. Nu poţi s-o culci mai devreme. Doarme cu tati. Dintotdeauna.

A căzut din pat, dar nu plânge. Chiar acum câteva luni a căzut din pat, dar nu am auzit-o. M-am trezit şi nu ştiam unde e Delia. Când mă uit, era pe pernă, lângă pat, dormea. Îi place să danseze. Da, ne gândim şi lucrăm şi… Doamne ajută! Sunt şi nu mai vreau să treacă foarte mult timp pentru că apoi te obişnuieşti cu binele”, a dezvăluit soţia lui Denis Ştefan.

„Vrem să îi oferim o surioară cât mai repede. Nu ne dorim să treacă timpul, pentru că ne obişnuim cu binele şi apoi e mai greu. Lucrăm la asta şi sperăm să se întâmple curând”, a continuat Cristina. Imediat a fost competată de soțul ei, Denis.

„La al doilea e întotdeauna mai uşor. Toţi prietenii spun asta”, a declarat Denis Ştefan la PRO TV.

