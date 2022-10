Ce reacția a avut Ilie Năstase, după ce Simona Halep a picat testul anti-doping: „Poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea”

Veștile nu au fost deloc pe placul Simonei Halep (31 de ani). În cursul acestei zile, tenismena, care ocupă locul 9 WTA, a primit o lovitură de proporții: suspendare temporară, după ce a picat un test anti-doping la US Open. Iată ce reacții au avut fostul tenismen Ilie Năstase și George Cosac, președintele interimar al Federației Române de Tenis.

O zi tulburătoare pentru sportul românesc. Simona Halep a fost notificată de faptul că a fost depistată pozitiv la o substanță interzisă de WADA, motiv pentru care s-a decis suspendarea temporară a tenismenei de la evenimentele organizate de WTA sau ITF. În acest sens, Simona Halep a avut și o primă reacție. (Vezi AICI ce a spus tenismena)

După ce Simona Halep a reacționat la decizia primită de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, fostul tenismen Ilie Năstase, în vârstă de 76 de ani, și-a expus opinia în legătură cu situația în care se află sportiva.

„Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea… şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei… cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu”, sunt cuvintele rostite de Ilie Năstase pentru Agerpres.

George Cosac: „Exclud categoric că Simona Halep s-ar fi dopat cu intenția de a îmbunătăți performanța sportivă”

Pe de altă parte, într-o intervenție la Antena 3, George Cosac, președintele interimar al Federației Române de Tenis, a făcut o serie de declarații. Acesta exclude faptul că Simona Halep ar fi luat substanța respectivă cu intenția să își îmbunătățească performanța sportivă.

„Exclud categoric că Simona Halep s-ar fi dopat cu intenția de a îmbunătăți performanța sportivă. Nu știu care este următoarea etapă, dar sunt convins că nu a folosit-o (substanța interzisă, n.red.) pentru performanțe deosebite. În perioada în care domina tenisul mondial era verificată de circa 25 de ori pe an. E exclus ca un asemenea sportiv să creadă că poate păcăli”, a declarat George Cosac.

