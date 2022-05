Ce reacție a avut Silviu Messe, fanul nr. 1 al vedetelor, după ce Alexandra Stan s-a fotografiat aproape goală

Alexandra Stan (32 de ani) a încărcat pe rețelele de socializare o imagine care a atras atenția utilizatorilor. Nu este prima oară când artista lasă la vedere mai mult decât ar fi trebuit pe internet și nu se sfiește să se pozeze în timp ce poartă ținute extrem de sumare. Printre cei care i-au comentat la imagine se află și Messe Silviu, fanul nr. 1 al vedetelor.

Nu puține au fost momentele în care Alexandra Stan a ales să posteze imagini extrem de sexy cu ea, în diferite poziții. Artista nu se sfiește să își arate trupul, chiar dacă a primit, de-a lungul timpului, critici sau comentarii negative din partea fanilor. Și de data aceasta, cântăreața s-a fotografiat aproape goală, iar imaginea a ajuns pe internet.

Printre internauții care i-au transmis mesaje la noile fotografii postate pe contul personal de Instagram se află și Silviu Messe, fanul nr. 1 al vedetelor. Acesta nu s-a abținut și i-a comentat la postare, în stilul caracteristic: „Ai o voce de anger si ati sta mai bine anbracata nu e nevoie sa te dezbraci mai ales cind se uita atitia copi pe internet an ziua de astazi un exenplu negativ pacat de vocea care ati miingie sufletu an rest numai tinpeni”.

Și, chiar dacă au existat persoane care i-au criticat activitatea din online, există și utilizatori care îi iau apărarea: „Lăsați fata în pace, dacă are ce arăta să arate, nu mai fiți invidioși că voi nu aveți ce arăta. Bravo, Alexandra”, „Fiecare persoană se poate îmbrăca cum vrea! Și la urma urmei nu este goală pușcă Alexandra Stan! Păstrează totuși o urmă de decență”.

Alexandra Stan, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a vorbit în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, pentru a combate răspândirea virusului, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii, mai ales în mediul online. A fost chiar la un pas să semneze un contract cu platforma OnlyFans, un site unde utilizatorii plătesc un abonament pentru a vedea conținut destinat adulților.

”Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

