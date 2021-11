Detalii picante din viața Alexandrei Stan! Artista, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a făcut o serie de dezvăluiri picante din viața personală. În cadrul unui podcast, cântăreața a mărturisit că a fost la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți. Mai mult decât atât, un filmuleț sexy cu ea se află deja pe un site cunoscut pentru adulți.

Alexandra Stan a vorbit în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, pentru a combate răspândirea virusului, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii, mai ales în mediul online. Cântăreața în vârstă de 32 de ani este urmărită de milioane de persoane pe internet, iar, recent, ea și partenerul ei au divorțat.

În cadrul emisiunii online, artista a mărturisit că a fost la un pas să semneze un contract cu platforma OnlyFans, un site unde utilizatorii plătesc un abonament pentru a vedea conținut destinat adulților. De asemenea, Alexandra Stan știe că există deja un filmuleț sexy cu ea pe un site cunoscut pentru adulți.

”Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

Ce spunea Alexandra Stan despre divorț

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au avut o poveste de dragoste scurtă și intensă. Cei doi s-au căsătorit în secret și la fel au și divorțat. După doar cinci luni de când au spus „Da”, aceștia au decis să o ia pe drumuri diferite. Cântăreața a declarat că în momentul în care s-a căsătorit își dorea foarte mult să își întemeieze o familie, acesta fiind și motivul pentru care l-a ales pe Emanuel Necatu.

Însă, în goana după o relație serioasă și o familie, Alexandra Stan a omis câteva lucruri importante legate de chimia și de potrivirea dintre doi oameni. Deși fostul soț era prototipul bărbatului perfect, între cei doi a lipsit scânteia, fapt ce a dus ulterior și la destrămarea rapidă a mariajului.

”Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(…) Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumit: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil”, mărturisea artista.

