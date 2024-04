Ce religie are, de fapt, Cătălin Scărlătescu? „Nu sunt genul care să facă paradă”

Cătălin Scărlătescu nu mai are nevoie de nicio prezentare! Cunoscutul chef i-a luat pe toți prin surprindere după ce și-a anunțat revenirea la Pro TV, în cadrul emisiunii Masterchef. Este o fire deschisă, transparentă și nu ezită să spună lucrurilor pe nume ori de câte ori are ocazia. Chiar și așa, nimeni nu l-a auzit vorbind public despre credință pe fostul jurat de la Chefi la Cuțite, până de curând. Ce religie are, de fapt, iubitul Doinei Teodoru?

Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată despre credință. Deși poate mulți nu-l credeau o persoană apropiată de Biserică, iată că lucrurile stau altfel. Pentru că tot se apropie sărbătorile pascale, vedeta de la Pro TV a oferit detalii neștiute din viața lui privată.

Atunci când nu sunt ațintite camerele video asupra lui, cheful se bucură și de altfel evenimente în viața lui, pe lângă cele legate de arta culinară și televiziune. Bucătarul obișnuiește să meargă adesea în lăcașurile de cult, mai ales la marile sărbători.

CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI AU PRIMIT BONTEA, SCĂRLĂTESCU ȘI DUMITRESCU CA SĂ REVINĂ LA MASTERCHEF. SUMA ESTE DUBLĂ FAȚĂ DE CE PRIMEAU LA CHEFI LA CUȚITE

Acesta a dezvăluit, de curând, că încă de mic copil a învățat unele datini de la părinții lui, pe care are de gând să le ducă mai departe. Nu ratează să meargă la biserică, mai ales atunci când vine vorba despre zile sfinte, cum ar fi Paștele ori Crăciunul.

“Nu sunt genul care să fac paradă de prezenţa mea la Biserică. Nu e stilul meu. Dar fac parte din generaţia care a învăţat de la părinţii săi că în fiecare zi de mare sărbătoare trebuie să îmbraci cele mai frumoase haine pe tine, să mergi la biserică, să te rogi şi să te împărtăşeşti. Ca atare, lucrurile astea nu puteau să nu se prindă de mine şi continui să le aplic. Sunt cel puţin opt mari sărbători într-un an pe care încerc să le respect. Le ştim cu toţii, începând cu Paştele, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, Crăciunul. Dacă sunt în ţară, nu pot rata să nu merg la biserică în ziua respectivă. Aşa s-a întâmplat şi acum câteva zile şi nu regret deloc!”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru Playtech.

CITEȘTE ȘI: SINGURA CONDIȚIE PUSĂ DE FOSTELE VEDETE ALE ANTENEI, ÎN FRUNTE CU CELEBRII BUCĂTARI CARE AU SEMNAT CU PRO TV, PENTRU A REVENI

Ce religie are, de fapt, Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu este creștin ortodox și merge ori de câte ori poate la biserică, să se roage. Acesta a povestit un episod delicat care a avut loc în 2021, când era la Mănăstirea Putna, la slujba de Sfântă Mărie.

Atunci, oamenii l-au recunoscut și l-au rugat să facă poze împreună, însă cheful a refuzat. S-a gândit că poate lumea se supără pe el, însă a considerat de cuviință că gestul lui ar fi deplasat, ținând cont de ziua sfântă.