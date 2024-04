Câți bani au primit Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu ca să revină la MasterChef. Suma este dublă față de ce primeau la Chefi la cuțite

Surpriză de proporții mari pentru telespectatori! Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, trio-ul de bucătari desăvârșiți și apreciați de români, revin în lumina reflectoarelor, de data aceasta la emisiunea MasterChef, difuzată pe ProTV.

Producătorii de la ProTV sunt plini de încredere că participarea celor trei bucătari celebri în emisiunea MasterChef va atrage o audiență considerabilă. Astfel, pentru a-i aduce înapoi în show-ul care i-a consacrat, conducerea postului TV le-a propus oferte financiare extrem de generoase.

Conform unor informații, se pare că bucătarii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu primeau în jur de 300.000 de euro pe an de la Antena 1 pentru prezența lor în emisiunea „Chefi la cuțite”. Cu toate acestea, chiar și cu sumele generoase primite, cei trei erau frustrați de faptul că veniturile imense din publicitate nu li se reflectau în compensațiile lor personale.

ProTV a luat decizia de a oferi o remunerație dublă celor trei chefi pentru a-i convinge să părăsească „Chefi la Cuțite” și să se întoarcă la MasterChef, emisiunea care i-a consacrat acum aproximativ 12 ani. Astfel, suma propusă ar însemna ca cei trei chefi să primească 600.000 de euro pe an la ProTV. În cifre lunare, acest lucru se traduce prin aproximativ 20.000 de euro pentru fiecare bucătar.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm”, a spus în urmă cu ceva timp chef Cătălin Scărlătescu.