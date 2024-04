Val de reacții pe internet după ce Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu revin la PRO TV. Gina Pistol prezintă Masterchef?!

Anunțul că Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu revin la Pro TV după 10 ani petrecuți la Antena 1 nu a trecut neobservat de fani. Pe rețelele de socializare a apărut un adevărat val de reacții după ce postul TV a confirmat că cei trei bucătari vor fi jurații în sezonul 9 al emisiunii MasterChef.

Vestea revenirii celor trei jurați la emisiunea MasterChef, după o ce timp de 10 ani au fost jurații emisiunii Chef la Cuțite de la Antena 1, a fost întâmpinată cu mare entuziasm de către fani, dar și de către cei care îi admiră pe Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu.

Paginile lor de pe rețelele de socializare au fost rapid inundate de reacții internauților.

Chef Florin Dumitrescu a distribuit postarea de la Pro TV care anunța revenirea lui, a lui Bontea și a lui Scărlătescu la emisiunea care i-a consacrat. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Felicitariiiiii!!! Vin si eu sa gatesc o pasta buna”, „Ce bunii”, „Inapoi in viitor”, „Master Chef ca la-nceput, pentru cine n-a ştiut”, „S-au unit legendele”, „De ani de zile așteptam vestea asta 🥰 Să fie într-un ceas bun!”, „Uau .. fain, dar mai fain(lovitură ptr A1 )ar fi să prezinte @ginapistol”, „V-ați întors acasă. Abia aștept să vă revăd pe toți trei”, „Sunteți făcuți pentru așa ceva și lipsea farmecul vostru” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea bucătarului.

Și Cătălin Scărlătescu a fost asaltat de fani.

Mai mult, fanii celor trei bucătari speră ca Gina Pistol să fie cea care va prezenta emisiunea de la Pro TV.

Mai multe vedete au fost printre cei care au dat replica la vestea revenirii celor trei chefi la Pro TV. Magicianul Robert Tudor a transmis într-un comentariu: „Se întorc legende”, pe când Cosmin Seleși, care s-a alăturat Pro TV-ului după plecarea de la Antena 1 acum câțiva ani, a scris pe Instagram: „Bine băăăăăăăă!!!! Hai colegii”.

Postul de televiziune cu care au încheiat un acord a emis un comunicat oficial în care a confirmat întoarcerea celor trei chefi la emisiunea care i-a adus în atenția publicului larg în urmă cu 12 ani. În replică, cei trei jurați și-au exprimat nerăbdarea de a reveni pe platourile de filmare.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionaţi de arta culinară, aici am dat primele şorţuri, aici am reuşit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu”, a spus Sorin Bontea, potrivit ego.ro.

„MasterChef este formatul care ne-a lansat şi care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire şi provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toţi să dezvoltăm o întreagă industrie”, a precizat Florin Dumitrescu, conform aceleași surse.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă şi revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluţionat gastronomia în România şi îmi doresc ca noii concurenţi să vină cu mult curaj, avem nevoie de toţi rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună şi de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a încheiat Cătălin Scărlătescu.