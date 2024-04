Imagini rare cu Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu de la debutul în televiziune, în 2012. Masterchef i-a făcut celebri în urmă cu 12 ani!

Pro TV a dat cea mai nouă lovitură pe piața media. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se întorc la cârma primul show culinar de anvergură din România. Cei trei chefi sunt noii jurați ai sezonului 9 MasterChef România. Bucătarii se întorc „acasă”, la 12 ani după ce și-au făcut debutul la postul de televiziune din Pache Protopopescu. Cum arătau Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu la acea vreme?

În toamna anului trecut, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au refuzat să mai filmeze pentru „Chefi la Cuțite”. Bucătarii au pornit un război cu Antena 1, care i-a dat în judecată. Însă, acum pare că lucrurile se liniștesc, iar cei trei Chefi s-au întors la emisiunea care i-a consacrat. În urmă cu 12 ani au început călătoria la Pro TV, iar acum se întorc pentru a închide cercul.

În urmă cu 12 ani, Pro TV aducea pe micile ecrane emisiunea MasterChef, primul show culinar de anvergură din România. La cârma acestei producții se aflau Răzvan Fodor, în rolul de prezentator, iar Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, în rolul de jurați. La acea vreme, cei trei bucătari au fost descoperiți de Mona Segall, cea care lucra pe atunci la Pro TV și care acum e producător al emisiunilor „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, la Antena 1.

Producătoarea a mirosit din prima șarmul celor trei chefi și a fost sigură că aceștia vor câștiga publicul de partea lor, lucru care s-a întâmplat în scurt timp. Cei trei chefi și-au făcut treaba exemplar, iar vreme de trei sezoane i-au ținut lipiți pe telespectatori de micile ecrane. Sezoanele au început primăvara şi s-au difuzat astfel: 20 martie – 6 iunie 2012 (sezonul I), la 5 martie – 28 mai 2013 (sezonul II) şi la 18 martie – 10 iunie 2014 (sezonul III).

La acea vreme, Bontea, Dumitrescu și Scărlătrescu se bucurau de aceleași cunoștințe vaste în bucătărie, singura diferență fiind faptul că aspectul lor era puțin mai diferit. Cei care au urmărit primele ediții din MasterChef știu că în urmă cu 12 ani Sorin Bontea era ceva mai suplu și avea părul încă negru, Florin Dumitrescu era ceva mai plinuț și se mândrea cu pletele sale, iar Cătălin Scărlătescu nu își crescuse barba și părea mai tot timpul supărat.



Anunțul că Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu se întorc la Pro TV a bucurat multă lume, iar fanii abia așteaptă să îi vadă pe cei trei, din nou, în rolul de jurați. MasterChef România a fost emisiunea care i-a făcut celebri în urmă cu 12 ani, iar cei trei bucătari sunt gata să intre, din nou, în acțiune. Sorin Bontea spune că este cât se poate de bucuros că se întoarce la „prima dragoste” și abia așteaptă să îi cunoască pe noii concurenți.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu.

Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu, unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu”, a declarat Sorin Bontea.