Ce reprezintă, de fapt, simbolurile 3M, 6M sau 12M de pe etichetele produselor cosmetice? După ce vei afla, vei fi mult mai atent la ele

Fiecare dintre noi s-a confruntat la un moment dat cu acele simboluri misterioase de pe ambalajele produselor cosmetice, precum „3M”, „6M” sau „12M”. Deși rareori ne oprim să le studiem cu atenție, aceste semne nu sunt doar detalii grafice, ci reprezintă informații esențiale despre siguranța produsului.

Aceste simboluri, cunoscute sub denumirea de PAO (Period After Opening), sunt indicate pentru a ne ajuta să utilizăm produsele cosmetice într-un interval sigur de timp după deschiderea lor. În acest context, respectarea acestor termene nu doar că protejează eficiența produselor, dar contribuie semnificativ și la prevenirea eventualelor riscuri pentru sănătate.

Ce valabilitate au machiajele?

PAO este simbolul care apare de obicei sub forma unui borcan deschis, pe care sunt trecute un număr și litera „M” – aceasta semnificând „month” (lună). Astfel, numărul indică durata de timp în care produsul poate fi folosit în siguranță după deschidere. De exemplu, simbolul „3M” sugerează că produsul trebuie consumat în termen de 3 luni, iar „6M” indică 6 luni de valabilitate după deschiderea ambalajului. Aceste mesaje sunt esențiale, având în vedere faptul că produsele cosmetice se pot deteriora cu ușurință, iar utilizarea acestora după expirarea termenului poate duce la efecte nedorite asupra pielii și sănătății în general.

Produsele cosmetice expuse la aer, umiditate și temperaturi fluctuante pot dezvolta condiții favorabile pentru creșterea bacteriilor și a mucegaiului. Pe lângă acest risc, ingredientele produselor pot suferi modificări chimice care le fac ineficiente sau chiar dăunătoare. Astfel, utilizarea unui rimel sau a unui fond de ten care a depășit termenul de valabilitate poate provoca erupții cutanate, iritații sau reacții alergice. În unele cazuri, utilizarea unor produse expirate poate duce la infecții sau alte afecțiuni mai grave.

Pentru a preveni astfel de probleme, este recomandat să avem un sistem de urmărire a termenului de valabilitate al produselor. O metodă simplă și eficientă este să notăm pe ambalaj data în care am început utilizarea produsului. Acest gest simplu, realizat cu un marker sau un pix, ne poate ajuta să ținem evidența timpului și să evităm utilizarea unui produs care a expirat. În acest fel, ne asigurăm că produsele cosmetice rămân sigure și eficiente pentru o perioadă cât mai lungă.

Iată câteva termene generale de valabilitate pentru produsele de beauty cele mai utilizate:

Parfumuri – până la 3 ani, datorită stabilității ingredientelor, dar este recomandat să nu le expunem la temperaturi ridicate.

– până la 3 ani, datorită stabilității ingredientelor, dar este recomandat să nu le expunem la temperaturi ridicate. Produse pentru machiajul ochilor (rimeluri, tușuri) – între 3 și 6 luni, deoarece sunt expuse la bacterii mai ușor.

(rimeluri, tușuri) – între 3 și 6 luni, deoarece sunt expuse la bacterii mai ușor. Fond de ten lichid – aproximativ 1 an, din cauza riscurilor de oxidare și contaminare bacteriană.

– aproximativ 1 an, din cauza riscurilor de oxidare și contaminare bacteriană. Fond de ten cremă – între 1 și 3 ani, în funcție de formulă și de ambalajul în care este livrat.

– între 1 și 3 ani, în funcție de formulă și de ambalajul în care este livrat. Pudre, farduri, blushuri – de obicei, între 1 și 3 ani, în funcție de tipul de produs.

– de obicei, între 1 și 3 ani, în funcție de tipul de produs. Creioane de ochi și buze – 1 an, fiind produsele care vin în contact direct cu pielea și mucoasele.

– 1 an, fiind produsele care vin în contact direct cu pielea și mucoasele. Oje și lacuri de unghii – 1 an, având în vedere că pot deveni vâscoase sau se pot separa ingredientele.

