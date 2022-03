Cătălin Cazacu nu e străin de conflicte nici în mediul online, nici în viața reală. Pe unele le-a tratat cu indiferență, pe altele cu violență, dar în ring, iar acum pare să fi găsit cheia păcii. Fostul “Vultur de noapte” vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, despre clinciurile vieții sale!

Cătălin Cazacu nu s-ar da în lături de la o confruntare de genul aceleia care s-a perfectat deja între „Burlacul” Andi Constantin și fostul fotbalist Giani Kiriță.

„Numai cine nu a luat bătaie nu știe să dea bătaie!”

– Ai accepta să te bați în cușcă?

– Aș accepta să mă bat în cușcă, mai ales că sunt genul de om care spune «Da» tuturor provocărilor. Nu îmi este frică, pentru că în viața asta am făcut sport de contact foarte mulți ani, așa că pentru mine nu este un domeniu nou.

De asta mă uit la băieții ăștia care au zis da, dar ei nu știu că nu e chiar așa ușor în momentul în care se intră în ring.

– Îți aduci aminte primul tău contact cu bătaia?

– Dacă mă întrebi dacă am luat bătaie, am luat bătaie la viața mea. Numai cine nu a luat bătaie nu știe să dea bătaie! Am învățat și că bătaia doare.

Dacă există un lucru pe care-l admir, e că toate certurile din online, de pe stradă, soluționarea lor trebuie să fie ori pașnică, ori în ring”, a spus Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

