Ce s-a ales de „casnica” Andreea Moldovan, la 12 ani după Masterchef. Boala care a dărâmat-o + a divorțat sau nu de DJ Optik?

Îți mai aduci aminte de „casnica” de la MasterChef? Andreea Moldovan a fost una dintre concurentele primului sezon al show-ului culinar și a atras imediat atenția, atât celor trei chefi, cât și publicului de acasă. De atunci au trecut 12 ani, iar acum Andreea s-a întors la MasterChef. Cu ce se ocupă acum aceasta și cum a reușit să treacă peste una dintre cele mai dificile perioade din viața ei?

În anul 2012 avea loc primul sezon MasterChef, iar printre concurenții care au făcut deliciul publicului s-a numărat și Andreea Moldovan. Dezinvoltă și pricepută la bucătărie, aceasta a primit porecla „casnica” de la MasterChef și a cucerit pe toată lumea. După ce competiția s-a terminat, viața Andreei a cunoscut numeroase provocări.

Așa cum spuneam, la MasterChef, Andreea Moldovan a fost pe placul publicului și mulți au susținut-o și după eliminarea din cadrul show-ului. De când a participat la concursul culinar de la ProTV, viața Andreei s-a schimbat mult.

În plan profesional, aceasta nu s-a despărțit de pasiunea pentru bucătărie și are cum mai mult afaceri în domeniu. Fosta concurentă este o adevărată antreprenoare de mai bine de 10 ani. Are două cofetării în Capitală, dar și business-ul „Livrez Fericire”, cu prăjituri, torturi și cozonaci, pe care le livrează la comandă.

Însă, toată munca și viața agitată au făcut-o să se confrunte și cu probleme de sănătate destul de grave. Aceasta s-a confruntat cu o depresie puternică, peste care a reușit însă să treacă și să învețe lecțiile necesare de acolo.

„Am învățat în urma unui episod depresiv puternic să am grijă și de mine, de copii, și de familie. Și să nu mai fiu așa de workoholică precum sunt, deși în continuare sunt, asta nu pot… Da, am trecut printr-o depresie foarte puternică, am ajuns la medicamentație, a fost urât, foarte urât și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb împărțeala timpului”, declara Andreea Moldova, în cadrul podcast-ului „În spatele vitrinei”.