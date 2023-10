Ce s-a ales de Ioana Moldovan, fosta vedetă a matinalului Pro TV. De ce s-a retras de la tv și cum se numește acum

Ioana Moldovan a devenit cunoscută publicului, în urmă cu mulți ani, pe vremea când se spunea că este vedeta Pro TV. Actrița s-a bucurat de un succes enorm pe plan profesional, până când a devenit mamă și a decis să se retragă treptat din lumina reflectoarelor. Nu și-a mai dorit să fie în atenția publică, ci s-a ocupat îndeaproape de cei doi băieți ai ei. Cum arată acum fosta jurnalistă de la TVR? S-a căsătorit cu un cunoscut ziarist.

Ioana Moldovan a devenit cunoscută pe micile ecrane, cu ani în urmă, pe vremea când se spunea că este vedeta Pro TV. A lucrat și-n TVR, iar cariera ei în televiziune s-a bucurat de un mare succes în fața publicului. Actrița a decis să ia o pauză de la aparițiile publice, apoi s-a retras treptat din lumina reflectoarelor, după ce au venit pe lume cei doi băieți ai ei, Filip și Andru. Fosta prezentatoare TV a refuzat ofertele pe care le-a primit, pentru că a vrut să se dedice în totalitate educației copiilor ei. Zis și făcut!

„Eu cred că rolul de mamă îmi ridică şi acum foarte multe probleme. Eu în lumea teatrului şi a filmului nu am fost foarte prezentă. M-am retras în momentul în care l-am născut pe Filip. Apoi l-am născut pe Andru şi am preferat să stau acasă pentru că era foarte greu să mă desprind de ei. Lumea asta pe care tu o descoperi şi eu sunt foarte surprinsă că ai prins-o atât de devreme…este o lume complicată… Şi eu am spus că dacă sunt mamă şi am doi copii aş vrea ca rolul acesta să îl fac perfect”, spunea actrița, pentru Digi24.

Cu cine s-a căsătorit Ioana Moldovan

Ioana Moldovan Bușcu s-a căsătorit, în 2006, cu jurnalistul Doru Bușcu, cel cu care se iubea de mai mulți ani. Ceremonia a avut loc în secret, pentru că fosta angajată de la Pro TV și-a dorit să-și ducă traiul în liniște, după ce a renunțat la cariera în televiziune.

Numele Ioanei Moldovan este legat strâns de lumea actoriei. Se spunea că este una dintre actrițele preferate ale lui Sergiu Nicolaescu, cel care a distribuit-o în peliculele „Orient Express” şi „15”. Actrița a jucat și-n filmul „Podul”, alături de George Ivașcu și Horațiu Mălăele.