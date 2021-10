Ce s-a ales de Laura Vass, fosta colegă a lui Sorin Copilul de Aur. S-a iubit cu un bărbat însurat și a fost chinuită ani buni

Laura Vass făcea furori în anii 2000 alături de Sorin Copilul de Aur, pe vremea când era doar o copilă. Însă, brusc, manelista a dispărut din muzică, fanii săi întrebându-se mult timp ce s-a întâmplat cu adolescenta cu zâmbet vesel.

Totul a pornit de la o relație pe care Laura Vass a avut-o cu un bărbat însurat, relație care a durat nici mai mult, nici mai puțin de 7 ani. La momentul respectiv, manelista a trecut prin chinuri groaznice și a îndurat umilinte de nedescris din partea soției iubitului său, care a bătut-o fără milă și a tuns-o, batjocorind-o.

„Eu am tras de această relaţie. A fost şi o perioadă roz, dar apoi nu a mai mers. La noi a fost vorba de gelozie. Mă suna mereu şi întreba unde sunt şi cu cine. Am renunţat la muzică pentru el. După ce a terminat relaţia, m-am stabilit la Londra. Au fost ani pierduţi din punct de vedere social. În aceşti ani petrecuţi cu el eu am învăţat multe. M-a marcat tot şi nici acum nu sunt pregătită pentru o relaţie” a spus Laura Vass, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Asta nu este, însă, singura durere care i-a marcat viața Laurei Vass, căci artista a renunțat la muzică într-o perioadă și a lucrat ca ospătară, în Londra, pentru a-și câștiga pâinea.

„Întâlneam români care mă cunoșteau și mi-era rușine că fac asta. Mi-era dor de muzică. Am dispărut așa dintr-o dată, deși eram prezentă, pentru că muzica se asculta. În 2009 spre 2010 am venit să apar la televizor să le spun oamenilor că nu am murit, că sunt bine. Atunci i-am spus lui Dan Bursuc faptul că vreau să mă reapuc de muzică” a mai spus artista în presă, imediat după revenirea din Londra.

De ce a renunțat Laura Vass la numele de scenă care a consacrat-o

”Vreau să clarific anumite lucruri, pentru că mi-am schimbat numele de scenă și din Laura Vass în numele meu personal. Laura Vass este o marcă înregistrată de domnul Dan Bursuc, cu care eu am colaborat de la începuturile carierei mele și noi doi am convenit ca eu să-mi folosesc numele meu de acum încolo, pentru că voi fi deschisă la noi proiecte și colaborări. Noi mai avem proiecte împreună și le vom onora împreună. Mai sunt anumite proiecte care au rămas în derulare, dar încă nu s-au materializat”, a declarat Laura Brumă la Antena Stars.

Sursa foto: Arhiva Cancan