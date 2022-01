Ce s-a ales de Marian Nistor și de Dorina Paraschiv de la Savoy, după 35 de ani de relație

Trupa formată de Marian Nistor a luat naștere în anii 1960, iar, de-a lungul timpului, a purtat mai multe nume. Din anul 1969, trupa poartă numele ”Savoy”, având legătură cu cel al sălii din Teatrul Constantin Tănase, unde artiștii repetau. Alături de liderul trupei se află și Dorina Paraschiv, partenera sa. Ce s-a ales de cei doi, după 35 de ani de relație?

Până să fie numită ”Savoy”, trupa a purtat și alte nume, pentru câțiva ani. În anul 1963, aceasta se numea ”Stelele”, iar trei ani mai târziu era cunoscută drept ”Stelele 23”, fiind numită după Uzina 23 August din București. La un an distanță, Marian Nistor schimbase numele trupei în ”Portativ”, iar din 1969 este cunoscută drept ”Savoy”.

Marian Nistor și Dorina Paraschiv împart și iubirea față de scenă, dar și dragostea pe care și-o poartă unul altuia în viața personală. Au trecut 35 de ani de când s-au îndrăgostit, ani în care au clădit, împreună, o relație, o familie, o carieră. În vara anului trecut, cei doi au ales să se retragă la țară, unde s-au ferit de virus, dar și unde au avut ocazia să stea departe de vacarmul orașului.

Marian Nistor și Dorina Paraschiv s-au cunoscut în 1986

”Dragoste la prima vedere, cine-ar fi crezut / Să iubesc cu atâta putere, ca la-nceput” – cânta Ilie Micolov în 1987. Versuri care se potrivesc poveștii de iubire dintre Marian Nistor și Dorina Paraschiv.

Marian Nistor și Dorina Paraschiv s-au întâlnit, pentru prima oară, în anul 1986. Anul care a creat, cu adevărat, o scânteie între cei doi, o legătură care nu s-a scindat până în prezent și care rezistă. A fost dragoste la prima vedere și, chiar și după 35 de ani, flacăra iubirii s-a menținut vie. Și-au jurat iubire veșnică și au reușit să treacă, împreună, peste greutăți.

Chiar dacă există o diferență de 18 ani între cei doi, liderul formației Savoy având 78 de ani, iar soția sa 60 de ani, acest lucru nu i-a împiedicat să se iubească și să își arate respectul unul față de celălalt, fie că a fost vorba de familie sau carieră.

Ce s-a ales de Marian Nistor și de Dorina Paraschiv de la Savoy, după 35 de ani de relație

Cei doi sunt fericiți împreună, iar pandemia i-a apropiat și mai mult atât din punct de vedere profesional, cât și al relației. Dacă multe cupluri s-au destrămat în timpul pandemiei, cei doi au demonstrat că trebuie să existe o legătură puternică între parteneri pentru ca relația să reziste. În timpul în care au stat împreună, Marian Nistor și Dorina Paraschiv au scris extrem de multe melodii.

„Pandemia m-a ajutat într-un fel. Am scris 240 de melodii într-un an de zile. Nici nu apuc să le lansez. Plus ce aveam înainte, un pogon de piese. Tot răul spre bine. Noi pe pandemie am stat la țară și am fost mai liniștiți. Trecea un om la 10 minute. Aici este refugiul nostru, căsuța e de vis, e locul în care s-a născut soția mea, localitatea Axintele din Județul Ialomița, sub un deal, bine așezată. Tot să scrii, tot să imprimi”, a spus Marian Nistor pentru publicația Click.

Marian Nistor își iubește foarte mult soția

”Am o soție extraordinară, care mă susține, continui cu ea ce am făcut cu Savoy. Am la piese de îmi permit să dau și la alți soliști. Am o paletă bogată. După pandemie poate răsare soarele și în România noastră. Vorba melodiei mele, „Ne-ar trebui 1000 de ani să reclădim…”.

Abia așteptăm să mai cântăm în cluburi, unde numai tineret vine. Și Mirabela are în club un succes demențial! Pentru că am senzația că publicul se întoarce în timp! Ești tânăr până la un moment dat, apoi ai nevoie și de ceva sentimental. Fiecare se regăsește în câte ceva. Am piese de doamne cu nume de femei. Să asculte Valentina sau Dorina, cum i-am făcut balada soției mele…

Azi a fost și ziua ei (n.r. 17 iunie, 60 de ani). A făcut o cifră rotundă, deși multă lume nu îi dă vârsta pe care o are. Ce, mie îmi vine să cred că merg spre 79? Nu simt vârsta, o am doar în buletin. Și soția se ține bine. O țin la microunde, din acelea care nu fac rău, cu aer special… Adevărul e că avem grijă unul de celălalt”, spunea Marian Nistor în cadrul interviului.

Sursă foto: Facebook, arhivă