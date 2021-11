Lucian Viziru, amănunte despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Ema: „Nu știu ce m-a apucat și am simțit că trebuie să o cer de soție”

Lucian Viziru a făcut recent dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Ema, cea care i-a devenit parteneră de viaţă în urmă cu mai mulţi ani. Cei doi au împreună şi o minunăţie de copil pe care îl cresc împreună cu multă dragoste. Actorul şi-a adus aminte de momentul emoţionant în care a cerut-o pe partenera sa de viaţă în căsătorie.

În urmă cu şapte ani, Lucian Viziru a plecat din România şi s-a stabilit în Germania cu familia sa. Alături de Ema şi de fiul lor Mihai, actorul a reuşit să îşi construiască un viitor frumos peste hotare, însă în prezent aceştia îşi doresc să se reîntoarcă în ţara natală.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea ”Teo Show”, Lucian Viziru a dat amănunte despre povestea de dragoste dintre el și Ema. Se pare că, cei doi au fost colegi de liceu, iar Ema a fost prima iubire a artistului.

„Nu știu ce m-a apucat și am simțit că trebuie să o cer de soție”

“Eu îmi aduc atât aminte, eu stăteam cu capul în poala ei și am văzut la un moment dat o stea căzătoare. Am zis: ”Ce dorință să îmi pun? Vreau ca cea de lângă mine să fie nevasta mea”. Nu s-a întâmplat atunci, în liceu, s-a întâmplat cu 17 ani mai târziu, în același loc. Pur și simplu, nu știu ce m-a apucat și am simțit că trebuie să o cer de soție. Dar, din păcate, fără inel, motiv pentru care i l-am oferit abia acum 3 zile”, a declarat Lucian Viziru, notează wowbiz.ro.

În acelaşi timp, Lucian Viziru a povestit faptul că soția lui s-a întors deja în țară de trei luni, iar imediat cum își va încheia toate treburile în Germania va reveni și el. Acesta a declarat că are mai multe planuri de viitor și nu exclude posibilitatea de a reveni în televiziune.

„Deocamdată eu trebuie să-mi termin socotelile în Germania, cât mai repede cu putinţă, şi să văd ce fac aici. Deşi am spus-o de mai multe ori pe Internet, că nu se ştie niciodată dacă o să mai revin în televiziune. În muzică, dacă nu eşti Frank Sinatra şi Mick Jagger, să te fâţâi pe scenă la 45 de ani mi se pare un pic deplasat. La 20 de ani mergea, actoria mai merge, dar cu cântatul… nici nu sunt o mare voce”, a declarat Lucian Viziru, la Kanal D.

Sursă foto: Instagram