Ce s-a ales de Oana Mareș, femeia care l-a înșelat pe Augustin Viziru cu cel mai bun prieten. A ieșit din lumina reflectoarelor și se ocupă de afacerea familiei

La începutul anilor 2000, Oana Mareș și Augustin Viziru erau personaje extrem de importante din lumea mondenă. Actorul juca în telenovele de top la Acasă TV, iar soția sa era la PRO TV. După despărțirea lor, a dispărut din showbiz.

Augustin Viziru și Oana Mareș au fost împreună mai bine de 11 ani și au fost căsătoriți vreme de doi ani. Mariajul lor s-a terminat brusc, după ce scenarista de la PRO TV a prins-o alături de Cosmin Natanticu. În urmă cu mai bine de un deceniu, a avut o relație extraconjugală cu actorul, iar întregul amantlâc a fost expus, cu lux de detalii, de CANCAN.RO.

Oana Mareș, la mai bine de un deceniu fără Augustin Viziru

După ce și-a încheiat socotelile cu Augustin Viziru, Oana Mareș a plecat la Național TV, Antena 2, TVR 2 și a ajuns, într-un final, să fie PR. De asemenea, se ocupă de afacerea familiei, Pâinea lui Dumnezeu. În aceste momente, business-ul este relativ la început și în acte este trecută doar fosta vedetă. O astfel de pâine costă între 8 și 40 de lei.

„Când am gustat din pâinea făcută de Gabriel, am ştiut şi am simţit că avem produsul şi tot ce rămâne de făcut este să-l punem pe cel mai frumos «raft» din Bucureşti şi să avem banii pentru echiparea la cel mai bun standard al producţiei. Am reuşit. Brutăria noastră este un spaţiu unic, în acest moment, din toate punctele de vedere (…)

Planurile noastre sunt de dezvoltare. Pâinea rămâne produsul principal, de aceea am şi început doar cu ea. Avem în plan şi amenajarea terasei pentru servirea mic dejunului şi a brunch-ului“, spunea Oana Mareș pentru Zf.ro.

Are o familie fericită alături de Dragoș Săbăreanu

Din anul 2012, cei doi formează un cuplu și, mai mult decât atât, cei doi cresc împreună un fiu pe nume Nicolai, în vârstă de 10 ani, dar și o fiică în vârstă de 17 ani, din prima căsnicie a artistului. Cel care le-a făcut cunoștință, se pare, este fix Mihai Bobonete, care le este un fel de naș, dar la nivel spiritual.

„Azi, maine, e ziua unui om care mi-a influenţat maxim destinul şi ţin să caţăr pe pertele ăsta un «La mulţi ani şi un I lov u» din toată inima mea aia mică şi rece! Acum vreo 4 ani, la un concert, un băiat cunoştea o fată graţie «graţiosului» personaj pe care îl sărbătorim azi. Cei doi au rămas nedespărţiţi din acea zi şi peste un timp a apărut şi un băieţel. Se iubesc ca în prima zi, se ceartă, se urăsc, dar la sfârşitul zilei ştiu că vor îmbătrâni împreună şi îşi aduc aminte de «cupidonul» lor propriu şi personal: Mihai Bobonete zis şi naşul!”, a scris Oana Mareş pe contul ei de socializare.

