Oana Mareș, speriată de Omicron: “Fugim de un ‘alien’ de care nu putem scăpa. Mă testez două, trei zile după ce vin dintr-o altă țară!”

Oana Mareș nu face parte din categoria personajelor din showbiz care nu cred în existeța COVID-19. Prezentatoarea TV este conștientă că virusul circulă printre noi, tocmai din acest motiv testându-se chiar și trei zile la rând, atunci când revine în România dintr-o altă țară.

Oana Mareș catologhează tulpina din Africa de Sud a SARS-CoV-2 ca fiind un “alien”, pe care, din păcate, nu-l putem evita. Totodată, prezentatoarea TV consideră că cifrele zilnice cu noile infectări nu sunt reale, număr real al îmbolnăvirilor fiind de trei ori mai mare.

În ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS), au fost înregistrate 16.760 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 8.642 mai mult decât în ziua anterioară. 1.697 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

“În acest moment fugim de un ‘alien’ de care nu putem scăpa, exact ca în filmele americane. Nu putem scăpa cu armele pe care le avem, dar nici nu ne mușcă de cap sau ne spintecă în două. Ne lasă cu ceva muci pe cei mai norocoși și complicații mai mult sau mai puțin grave pe cei mai vulnerabili.

Nimic nu funcționează cu Omicronu’! Iată situația: vaccinați cu două și trei doze, certificați, testați, plecați cu avionul, uța-uța la ski. Testat, revenit în țară, testat din nou… pac! A treia zi pozitiv. Nu doar noi, ci și mulți alți prieteni care au călătorit în aceleași condiții, chiar în zone diferite.

Așadar, Omicronul e viclean, e rapid și foarte mulți oameni nu se mai testează fiind foarte ușor de confundat cu o răceală. Mai ales cei care au mers la -20 de grade au considerat că e cam firesc să le curgă nasul. În consecință, înmulțiți cifrele pe care le vedeți oficial cu cel puțin trei”, a scris Oana Mareș pe o rețea socială.

Oana Mareș, speriată de Omicron: “Mă testez, orice simptom am sau nu-am”

În continuare, Oana Mareș a precizat că acordă o atenție importantă variantei Omicron când revine în România dintr-o altă țară, indiferent daca prezintă sau nu simptome.

“Eu mă testez două, trei zile după ce vin dintr-o altă țară, orice simptom am sau n-am. Nu știu câți fac asta dar știu că în avionul cu care am venit, în care erau numai vaccinați și testați, toți behăiau și iși trăgeau mucii. Sub mască desigur! Sănătate!”, a mai scris Oana Mareș pe Facebook.

