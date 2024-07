Ce s-a găsit lângă trupul lui Thomas Crooks, după ce l-a împușcat pe Donald Trump. Imaginea a fost publicată abia acum

Ies la iveală noi detalii în cazul tentativei de asasinat a lui Donal Trump! Imaginea a fost făcută publică de oamenii legii abia acum. Iată ce s-a găsit lângă trupul Thomas Crooks, după ce l-a împușcat pe fostul președinte al Statelor Unite ale Americii!

Sâmbătă, 13 iulie 2024, Donald Trump a fost împușcat în timpul unui miting electoral în Butler, Pennsylavania. Fostul președinte al Americii a supraviețuit și a scăpat doar cu rană la ureche, glonțul lovindu-i urechea dreaptă. La scurt timp de la incident, atacatorul a fost identificat și omorât. În urma investigațiilor, anchetatorii au descoperit noi informații despre modul în care atacatorul, Thomas Matthew Crooks, a premeditat tentativa de omor a politicianului.

Poliția a descoperit două obiecte lângă corpul lui Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, după ce acesta a fost împușcat în timpul unei tentative de asasinat asupra lui Donald Trump, sâmbătă, la un miting de campanie în Pennsylvania: un detonator la distanță și un telefon mobil.

Postul local de știri WPXI a publicat o fotografie a scenei, în cadrul unui raport care detaliază mișcările lui Crooks înainte de atac. Obiectele au fost găsite de poliție la câteva minute după decesul său.

Se pare că telefonul mobil era același pe care Crooks îl folosise cu puțin timp înainte de a urca pe acoperișul clădirii American Glass Research și de a deschide focul asupra fostului președinte. Crooks a fost împușcat de un agent al Serviciului Secret după ce a tras mai multe focuri în direcția lui Donald Trump la mitingul din Pennsylvania.

Multiple law enforcement sources described the security operation in detail Tuesday, directly contradicting public statements from the U.S. Secret Service Director. https://t.co/kMAvEG22qD

— WPXI (@WPXI) July 16, 2024