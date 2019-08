Ce s-a întâmplat după ce această tânără s-a dus la emisiunea ”Din Dragoste” de la Antena 1. Adevărul dureros a ieșit la iveală după 14 ani

Emisiunea ”Din Dragoste” de la Antena 1 a prezentat telespectatorilor foarte multe situații sentimentale aflate la limită. Una dintre ele a adus-o în prim-plan pe o tânără care a venit în emisiune pentru a-i cere iertare soțului.

Era vorba despre Helga Drăgan, soția atacantului Claudiu Drăgan. Relația lor se afla în impas – discutăm despre anul 2005 -, acesta susținând că Helga l-a înșelat cu doi bărbați. Claudiu nu a dorit să vină, la rândul său, în emisiune, și spune că a fost un moment dificil pentru el atunci când a aflat că soția sa a mers la ”Din Dragoste”. Însă, după aceea, cei doi s-au împăcat.

„Nu mi-a fost ușor în acea perioadă. A fost o perioadă neagră, peste care am trecut greu. Atunci, Luțu mi-a fost aproape și a fost foarte important pentru mine. Mă făcea să râd. Nu mi-a plăcut că soția s-a dus la emisiune. Se uitau și părinții, erau departe de mine și nu înțelegeau prin ce trec. Dar s-a terminat cu bine. Sunt fericit, am un băiat de 11 ani”, a declarat Claudiu Drăgan pentru gsp.ro.

”Pot descrie lenjeria intimă”

Unul dintre cei acuzați susținea că Helga l-a chemat la ea acasă. „Nu cred că aș putea viola o femeie. Nici nu mă pot gandi! Se ținea dupa mine și după Raoul. În prima seară a fost cu el, iar în cea de-a doua cu mine. Nu am știut de acest lucru decât dupa aceea. M-a șocat și pe mine când am aflat că fusese și cu Raoul! Nu mai scăpam de ea. M-a invitat la ea. Pot descrie lenjeria intimă în care defila în fața mea. Când am cunoscut-o mi-a zis că e divorțată. A făcut-o de buna voie. Abia când Raoul a amenințat-o că îi spune bărbatului sau că a fost violată de noi doi”, susținea Gabriel Vasile, conform sursei precizate mai sus.