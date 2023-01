Ce s-a întâmplat, după ce o tânără din Timișoara a luat acasă la ea un om sărman

Unei tinere din Timișoara i s-a făcut milă de un om sărman, așa că a decis să-l ia la ea acasă pentru a-i da să mănânce o masă caldă. Ce a urmat după.

Anca, o tânără din Timișoara, a rămas profund impresionată, după ce a văzut un biet sărman pe o stradă din oraș. Nu a putut trece indiferentă pe lângă el, mai ales că era îmbrăcat subțire, afară era frig și nici nu mâncase. Om cu suflet mare, Anca i-a spus că-l va ajuta cu o geacă mai groasă, însă, imediat, i-a propus să meargă la ea acasă pentru a-i da ceva de mâncare.

Ce a urmat după ce l-a luat pe sărman acasă la ea

Anca susține că a întâlnit un om cu o poveste de viață impresionantă. După ce a stat la povești cu sărmanul respectiv, femeia s-a hotărât să-l ia la ea acasă și să-i ofere o masă caldă. Apoi, i s-a făcut milă să-l lase să plece înapoi în frig, așa că a ales să-l lase să doarmă peste noapte la ea. Femeia spune că după această experiență a câștigat un prieten și un bunic pe viață.

„L-am văzut sărman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi mărimea 46 (aprox), fiind vizibil că poartă la picior cu 3 numere mai mici.

Îl întreb dacă vrea o pătură…(mătușa mea cumpărându-mi una nouă, recent și dorind să o donez pe cea veche, având acest gând de mai de mult timp)…însă, nu am avut cui…

Haideți cu mine acasă și v-o dau cu drag!

Și am pornit amândoi la drum (…) În drumul spre casă, în timp ce povesteam, l-am întrebat dacă a mâncat ceva asăzi, spunându-mi: Nu am avut timp!

Am mâncat, am povestit…ora 00:00… Decizia mea…să facă o baie caldă și să rămână aici…zis și făcut 🙂 …ACUM DOARME 🙂 la căldură…Mâine, de fapt azi (că eu nu am adormit), va fi o zi mai bună, cu noi începuturi și cu un nou prieten și bunic, aș putea zice…”, spune Anca, citat de Bzi.

(CITEȘTE ȘI: Poveste de viață: „Într-o noapte rece, un miliardar a întâlnit un biet bătrân, afară”)

Mai mult decât atât, bărbatul are în spate o poveste de viață impresionantă, după cum relatează Anca.

„E născut pe data 13.03.1945, e un om extraordinar și foarte deștept. Știe foarte bine italiana și engleza, mai ales engleza, întrucât a stat în America (Chicago) timp de 23 de ani, plecând din România la vârsta de 34 de ani. Din cauza dorului de casă, de mamă și a câtorva probleme personale, a hotărât să revină în România acum aproximativ 15 ani. În România nu mai avea pe nimeni în afară de mama lui (tatăl lui murise la o lună după plecarea lui în SUA). În România nu avea copii sau soție. Cu alte cuvinte, acum e singur pe lume, fratele lui a murit anul trecut, și trăiește cu un ajutor social de 130 de lei pe lună, stând într-o casă dărăpănată, moștenită de la părinți, cu o cameră fără încălzire. Are 18 ani de lucru în România, dar nu mai are carte de muncă sau acte doveditoare. A lucrat opt ani în SUA cu acte, în rest la negru”, a mai completat aceasta.