Ce salariu primește, în 2022, un angajat McDonald’s din România

McDonald’s se numără printre cele mai frecventate restaurante din România, cu afaceri de ordinul sutelor de milioane de euro. Deși este în topul preferințelor, compania nu stagnează, fiind în plină dezvoltare. McDonald’s își investește profiturile în remodelări, în extinderea localurilor, în digitalizare, dar și în mărirea echipei de lucru. Iată care sunt salariile pentru angajații McDonald’s din România, în 2022.

Majoritatea celor care au călcat pragul restaurantelor McDonald’s din țara noastră, au observat, probabil, anunțurile de angajări.

Un manager la McDonald’s câștigă, în medie, 4.200 de lei net lunar

Cu toții ne-am întrebat, măcar o dată, ce salariu poți primi din partea celui mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume. Suma ar atinge, în medie, 4.200 lei net, în cazul celor care vizează postul de manager, având însă la pachet și o listă generoasă de responsabilități.

Potrivit companiei, pentru cei care vor un job de lucrător comercial responsabil cu pregătirea produselor sau servirea clienților, venitul mediu aproape că se înjumătățește, fiind doar de 2.400 lei net.

„Venitul final poate varia”

Iar atribuțiile sunt multifuncționale, atât pentru pregătirea produselor din bucătărie, cât și în ceea ce privește servirea clienților la casele de marcat.

„Avem salarii competitive la nivelul pieţei şi le oferim flexibilitate angajaţilor, astfel încât oamenii pot opta pentru un program de 4 – 6 – 8 ore. În funcţie de programul ales sau de orele suplimentare lucrate, venitul final poate varia.

Am crescut salariul de bază şi am introdus o serie de bonusuri pentru a-i ţine pe oameni motivaţi. Totodată, am vizitat cât de des restaurantele din ţară.

Avem circa 5.000 de salariaţi în România. Migraţia către alte companii a existat dintotdeauna. Acum poate s-a acutizat în unele industrii”, a declarat, recent, Paul Drăgan, CEO al McDonald’s România.

(CITEȘTE AICI: “REGELE CONSTRUCȚIILOR” ȘI “TĂTICUL MC DONALD’S” AU SAVURAT O BERE LA PAHAR DE PLASTIC, SUB UMBRELĂ ȘI…)