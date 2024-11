Ce scrie pe casa din Viscri a Danei Rogoz? Mesajul special

Dana Rogoz și soțul său, Radu Dragomir, se apropie de finalizarea unui proiect ambițios și plin de semnificație personală: restaurarea unei case tradiționale din Viscri, un sat renumit pentru autenticitatea și frumusețea sa istorică. Achiziționată în urmă cu aproximativ patru ani, proprietatea, aflată atunci într-o stare de ruină, a trecut printr-un proces minuțios de renovare.

Viscri, devenit cunoscut la nivel internațional datorită interesului arătat de Regele Charles pentru conservarea patrimoniului său cultural, găzduiește acum și casa de suflet a Danei Rogoz și a familiei sale. Cei doi soți au abordat renovarea cu respect pentru tradiție, dorindu-și ca proprietatea să reflecte spiritul și specificul locului. Procesul de restaurare a inclus păstrarea detaliilor arhitecturale originale, folosirea materialelor tradiționale și refacerea decorațiunilor autentice.

Când au achiziționat casa, aceasta era o ruină, dar cu răbdare și investiții semnificative, proprietatea a fost transformată complet. De la structura de bază la cele mai mici detalii decorative, fiecare element al casei a fost refăcut astfel încât să reflecte imaginea sa inițială. În prezent, se lucrează intens la ultimele finisaje, inclusiv la fațada exterioară, care a fost pictată recent.

Un element deosebit care atrage atenția asupra proprietății este gravura recent realizată pe fațadă. Aceasta include numele constructorilor care au ridicat pentru prima dată casa, un gest simbolic care evidențiază legătura cu trecutul și respectul pentru meșteșugurile transmise de-a lungul generațiilor.

Renovarea casei din Viscri nu este doar o realizare personală pentru familie, ci și un tribut adus unui loc cu o istorie și o frumusețe aparte. Satul, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a devenit o destinație emblematică pentru cei interesați de turismul cultural și sustenabil. Cu peisaje idilice și arhitectură tradițională bine conservată, Viscri continuă să atragă vizitatori din întreaga lume.

„Am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoţionată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meşteri extraordinari de muncitori şi dedicaţi. O să fie un vis! E deja! Aşa că azi ne-am trezit în rulota parcată în curtea casei (încă nu putem locui în casă, mai trebuie să avem puţină răbdare), iar apoi am luat micul dejun la @viscrigram. Ne-am plimbat cu bicicleta („bicibuzul” pe care încăpem toţi 4), am jucat badminton, apoi am mers către un magazin de antichităţi din județul Harghita, de unde ne-am ales o sobă superbă de fontă pentru camera mică a copiilor. Mai e foarte puțin, dacă deja discutăm despre mobile și baterii la baie, nu?”, scria actrița pe Facebook.