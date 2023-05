Ce scrie presa internațională după noua acuzație la adresa Simonei Halep. „Cele mai grave din istoria tenisului”

Vineri, 19 mai 2023, a apărut o nouă acuzație la adresa Simonei Halep. Cu doar câteva zile înainte de a lua parte la noi audieri, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a confirmat că sportiva are nereguli cu pașaportul biologic. Reacții au apărut și în presa internațională. Iată mai jos, în articol, ce titrează publicațiile străine despre noua acuzație de dopaj.

După ce a apărut noua acuzație la adresa Simonei Halep, reacțiile au fost înlănțuite. Printre entitățile care și-au expus opinia cu privire la noile informații se află și jurnaliștii de peste hotare. De pildă, jurnalistul Ben Rothenberg a susținut, pe Twitter, că situația în care se află sportiva româncă ar fi mai serioasă decât cea în care s-a aflat Sharapova.

„Simona Halep va avea în continuare șansa unui apel, în care să își demonstreze nevinovăția. Vom afla mai multe despre această a doua acuzație, însă merită să punem în context că acestea sunt cele mai grave acuzații de dopaj cu care s-a confruntat vreun număr unu mondial în istoria tenisului.

Pașaportul biologic este crucial în cazul lui Halep, deoarece substanța pentru care a fost testată inițial pozitiv, Roxadustat, se află în categoria EPO de substanțe utilizate în dopajul sanguin, cel mai cunoscut în ciclism. Pașaportul biologic a fost creat pentru a monitoriza dopajul sanguin, în primul rând. E cu câteva niveluri mai serios decât cazul Sharapovei”, susține jurnalistul, pe Twitter.

Ce a apărut în presa străină, după noua acuzație la adresa Simonei Halep

Iată ce scrie presa internațională despre noua acuzație la adresa Simonei Halep:

– Jurnalistul Ben Rothenberg, The Guardian: „Simona Halep a primit cele mai grave acuzații de dopaj din istoria tenisului pentru un fost număr unu mondial”;

– BBC Sport: „Dublă câștigătoare de Grand Slam, Halep este acuzată a doua oară de încălcarea regulilor doping”;

– Sky Sport: „Simona Halep este acuzată de dopaj a doua oară, pentru nereguli în pașaportul ei biologic de atlet”. În articol, jurnaliștii susțin că „acest anunț adaugă o complexitate unui caz deja destul de grav”;

– The Sun: „Campioana de tenis de la Wimbledon, Simona Halep, a primit a doua acuzație de dopaj, după ce a fost suspendată în octombrie”. Au menționat, în articol, că este „o acuzație anti-doping suplimentară”;

– L’Équipe: „Simona Halep e suspectată iar de doping”;

– Gazzetta dello Sport: „Noi probleme pentru Halep, detectate la pașaportul biologic”;

– Tennis.com: „Simona Halep, lovită din nou cu o încălcare a regulilor de doping”.

Simona Halep: „Am trăit cel mai negru coșmar din viața mea”

Simona Halep a reacționat, vineri, 19 mai, după noile acuzații. Tenismena a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care susține că se simte „neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri” și are încredere că justiția își va face treaba.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, pe Instagram.

