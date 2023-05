S-a prăbușit totul peste Simona Halep, iar Radu Banciu nu a iertat-o: „Așteptăm să aflăm și despre alții”

În urmă cu o zi, Simona Halep intra în posesia unei noi vești nefavorabile. Mai cu seamă, tenismena a primit o nouă acuzație de dopaj. Informația care a circulat în presă și pe internet a generat reacții în lanț. Printre cei care au aflat vestea se numără și jurnalistul Radu Banciu, care a comentat noile acuzații. Regăsiți mai jos, în articol, opinia pe care și-a expus-o.

Vineri, 19 mai, Simona Halep avea să primească o veste nefavorabilă. Tenismena în vârstă de 31 de ani a primit o nouă acuzație de dopaj, însă independentă față de prima, potrivit lui Nicole Sapstead, senior director anti-doping. ITIA susține că au fost constatate incorectitudini în pașaportul biologic al sportivei. Mai multe detalii despre acest aspect pot fi accesate aici.

Jurnalistul Radu Banciu și-a expus opinia, în legătură cu noile acuzații aduse la adresa Simonei Halep. Acesta susține că se așteaptă la dezvăluiri similare și în cazul altor sportivi, spunând că „așa este în lumea sportului”.

„Este ca şi cum ai comenta o decizie de justiţie. Am văzut că au apărut noi acuzaţii de dopaj. Aşa este în lumea sportului. Dacă voi eraţi mai naivi şi aţi crezut în sportivi dintotdeauna, asta e. Eu zic că sunt încă multe de descoperit în lumea sportului, nu numai în tenis. Am spus multe despre acest subiect şi nu este important dacă îmi dă lumea dreptate sau nu. Nu am nicio bucurie pentru acest caz.

Cred că putea să se ajungă să fie dezvăluiri mult mai multe şi despre alţi sportivi, cel puţin de la un anumit nivel în sus. Aşteptăm să auzim şi despre alţii, inclusiv în alte sporturi. Asta depinde cât de mult vrea sportul să facă la el curăţenie”, a spus jurnalistul, pentru Fanatik.

Radu Banciu nu s-a arătat surprins de acuzațiile venite înaintea audierilor

Jurnalistul Radu Banciu susține că „dovezi concludente nu are nimeni”, totul fiind o „bâjbâială”. În continuare, susține că noile acuzații, care au venit cu doar câteva zile înainte de audieri, nu îl surprind sub nicio formă. Simona Halep ar trebui să fie audiată în data de 28 mai 2023.

„Acum, povestea asta a apărut ca în politică, în campania electorală, înainte de alegeri. Aşa şi cu noile acuzaţii înainte de audieri. Nu mă surprinde nici asta”, a mai spus Radu Banciu.

De asemenea, jurnalistul a reamintit de cazul Mariei Șarapova, când a fost depistată pozitiv la Meldonium. A explicat că „era un nume de top” care a revenit în lumea tenisului și care, apoi, s-a retras. În plus, menționează faptul că în cazul tenismenei nu s-a întâmplat precum în ramura ciclismului. Cei prinși dopați au fost „spulberați” din lumea sportivă.

Simona Halep: „Am trăit cel mai negru coșmar din viața mea”

După acuzațiile care i-au fost aduse la adresa ei, Halep a reacționat. Seara trecută, tenismena a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, pe Instagram.

