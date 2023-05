Ianis Hagi reacționează în scandalul momentului în sportul românesc. Mesajul fără precedent trimis de fotbalist din Scoția

Veștile nu sunt tocmai favorabile pentru Simona Halep. Tenismena în vârstă de 31 de ani se confruntă cu o nouă acuzație. Mai cu seamă, este vorba despre un al doilea caz de dopaj! La scurt timp după ce a apărut această informație, au existat reacții în lanț. Printre persoanele care au transmis un mesaj se numără și fiul lui Gheorghe Hagi. Ianis Hagi reacționează! Iată detaliile mai jos, în articol.

Ieri, 19 mai 2023, a apărut o nouă informație care avea să destabilizeze și mai mult situația în care se află, acum, Simona Halep. La adresa tenismenei în vârstă de 31 de ani a apărut o nouă acuzație de dopaj. Mai cu seamă, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a confirmat că sportiva se confruntă cu o problemă în privința pașaportului biologic. Practic, ITIA susține că au fost constatate incorectitudini în privința parametrilor de sânge. Totuși, Nicole Sapstead, senior director anti-doping, susține că acuzațiile de dopaj (2, la număr) nu au legătură între ele. Despre acest aspect puteți citi AICI.

Ianis Hagi reacționează, după ce Simona Halep a primit o nouă acuzație de dopaj

După ce această informație a fost făcută publică, reacțiile nu au întârziat să apară. Printre persoanele care au transmis mesaje se numără și Ianis Hagi, mijlocașul lui Rangers. Pe rețelele de socializare, fiul lui Gheorghe Hagi a distribuit postarea Simonei Halep, iar în dreptul ei a notat un singur cuvânt: „Inacceptabil!”.

Detaliile despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep pot fi accesate AICI. În data de 28 mai 2023, sportiva ar trebui să participe la o nouă audiere. Tenismena în vârstă de 31 de ani a susținut că a fost victima unei „contaminări a unuia dintre suplimentele alimentare” pe care le lua. Despre această situație a vorbit și directorul general ANAD, oferind o serie de explicații.

Simona Halep a reacționat, la scurt timp după noua acuzație la adresa ei

Simona Halep a avut o primă reacție, după noua acuzație de dopaj. Tenismena, care a fost suspendată provizoriu, susține că se simte neajutorată „în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată”. Sportiva speră să beneficieze de independența și imparțialitatea judecătorilor, pentru a putea să își demonstreze nevinovăția.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele.

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, pe Instagram.

