Ce se întâmplă cu abonații Vodafone din România. Clienții celorlalte rețele din piața autohtonă au toate motivele să fie invidioși

Este al doilea an consecutiv în care Vodafone România este ”Best in test” în topul celor mai valoroase companii. Performanța rețelei este o consecință a investițiilor permanente pe care compania le face de ani de zile.

Vodafone România a obținut, al doilea an consecutiv, titlul de ”Best in test”, ceea ce înseamnă că este cea mai bună rețea mobilă certificată din România. Best of data, best of voice, best of reliability și best in test sunt cele 4 categorii la care Vodafone România a obținut cele mai bune certificări.

Vodafone România este cea mai bună rețea mobilă din România

Potrivit oficialilor companiei, în ultimul an, calitățile rețelei au fost îmbunătățite în peste 300 de localități din mediul urban și rural. Acoperirea cu servicii 4G a crescut cu 10% la nivel național, ceea ce înseamnă că 97% din populație beneficiază de aceste servicii. Măsurătorile efectuate au fost realizate de către auditorul german independent Umlaut, care stabilește standardele în industria de telecomunicații și au avut loc în perioada 18 februarie – 23 martie 2023. Vodafone România a obținut cel mai mare punctaj pentru fiabilitatea rețelei, serviciile mobile de voce și internet.

Până în prezent, Vodafone România a investit peste 5 miliarde de euro pentru buna funcționare a serviciilor de telefonie fixă și mobilă. Certificarea este disponibilă pe: https://www.umlaut.com/en/benchmarking/romania.

”În contextul actual, în care mobilitatea e indispensabilă, în care activitatea la birou, școală, accesul la servicii sunt strâns legate de o conexiune rapidă și stabilă la internet, această nouă certificare confirmă eforturile și investițiile susținute ale Vodafone România de a le oferi clienților o rețea de telefonie mobilă de încredere pe care se pot baza. În ultimul an, am îmbunătățit calitatea rețelei noastre în peste 300 de localități din mediul urban și rural și am crescut cu 10% acoperirea cu servicii 4G la nivel național, în prezent acestea fiind disponibile pentru 97% din populație. Facem pași importanți și pentru extinderea accesului la servicii 5G, esențiale pentru digitalizare”, a declarat Nicolae Vîlceanu, Network Director, Vodafone România.

Totodată, companiile de curierat, furnizorii de energie electrică și un procent de 75% din băncile din România au parte de servicii de calitate datorită rețelei Vodafone România. Pentru a salva vieți, Salvamont România beneficiază de drone speciale oferite de cea mai bună rețea mobilă din România.

