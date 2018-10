Ce se întâmplă cu bonurile de masă de la 1 noiembrie. Ministrul Muncii a făcut anunţul

Valoarea tichetului rămâne astfel neschimbată, adică 15,18 lei. Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a elaborat un proiect de ordin valoarea nominală a tichetelor de masă.

Proiectul se va aplica de la 1 noiembrie. „Pentru semestrul II al anului 2018, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei”, scrie în proiectul elaborat de Ministrul Muncii.

Salariului minim pe economie va crește de la 1 noiembrie



Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a făcut unele precizări privind creșterea salariului minim pe economie. De la 1 ianuarie 2019, venitul ar urma să ajungă la 2050 de lei.

Salariul minim brut va creşte la 2.050 de lei începând de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrând în prezent la o Hotărâre în acest sens, a declarat, luni seară, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. Marţi, a revenit cu noi precizări pe Facebook.

Ministrul precizează că, tot de la 1 ianuarie 2019 vor creşte şi salariile bugetarilor, cu 25% din diferenţa până la grila stabilită în 2022, scrie rtv.net. „De exemplu, un consilier care acum are 2000 lei salariul, iar in grila din 2022 are stabilit un salariu de 6000 lei, va avea o creștere de 1000 lei”, a exemplificat ministrul Muncii.

„În prezent, lucrăm la o Hotărâre de Guvern pentru majorarea salariului minim începând de la data de 1 ianuarie şi va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru săptămâna trecută, când ne-a întâlnit cu patronatele şi sindicatele”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu luni seară.