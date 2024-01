Ce se întâmplă cu David, fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Tânărul continuă să fie un personaj controversat

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel (55 de ani), continuă să fie un personaj controversat. Adoptă un stil vestimentar nonconformist și alege să își trăiască viața după propriile principii. Nu de puține ori s-a aflat în atenția publicului, iar mama sa, artista Luminița Anghel, a vorbit deschis despre tânărul care o acuzase că l-ar fi abandonat și uitat. Vezi mai jos detaliile.

David Pușcaș este fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Tânărul a ajuns în sânul familiei în perioada în care artista în vârstă de 55 de ani era căsătorită cu fostul fotbalist Marcel Pușcaș, acum președinte la FCU Craiova. După divorțul celor doi, artista a intrat într-o nouă relație, iar tânărul David și-a alinat singur dezamăgirile. De-a lungul anilor, fiul artistei a trecut printr-o serie de transformări și a ajuns în atenția publicului.

De altfel, pe rețelele de socializare, David este activ și împărtășește cu prietenii virtuali momente, dar și imagini. Tânărul adoptă un stil vestimentar nonconformist și este un împătimit al accesoriilor. De altfel, acest aspect poate fi văzut chiar și în cele două imagini de mai jos!

Relația dintre tânăr și mama sa, Luminița Anghel, însă, a trecut printr-o perioadă dificilă. David Pușcaș a acuzat-o pe cântăreață că l-ar fi abandonat și uitat. În urmă cu mai mulți ani, artista mărturisea că este mama lui, însă ajutorul are o anumită limită.

„David este fiul meu. Nu regret nimic. Eu sunt mama lui. Eu ajut, dar până când? I-am închiriat a cincea garsonieră într-un singur an. Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv ca să-l fac de râs, ca să-l umilesc, şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut”, declara Luminița Anghel, în spațiul public, în urmă cu ceva ani.