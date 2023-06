Luminița Anghel, la un pas de moarte! Cântăreața a făcut dezvăluiri cutremurătoare: „Am fost salvată în ultimul moment”

Luminița Anghel a trăit o adevărată dramă în urmă cu câțiva ani. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și energia sa este molipsitoare, cântăreața ascunde o traumă care i-a marcat viața.

Luminița Anghel, una dintre cele mai apreciate și cunoscute cântărețe din România, a primit o lovitură dură de la viață în momentul în care a aflat că suferă de o boală gravă moștenită genetic. Artista a fost la un pas să-și piardă viața din cauza afecțiunii extrem de dure.

Momentele grele prin care a trecut Luminița Anghel: „Nu am știut până în acel moment”

Trombofilia, boala care i-a schimbat complet cursul vieții Luminiței Anghel, este o anomalie de coagulare de sânge, care crește riscul de tromboză, adică formează cheaguri de sânge în vasele care se află în organismul uman.

La momentul respectiv, artista a fost la un pas de moarte. Experiența a făcut-o să fie mai atentă la sănătatea sa și să nu mai ignore niciun simptom.

„În 2019 am trecut printr-o experiență cumplită, fiind, într-adevăr, la un pas de moarte. Nu am știut până în acel moment că sunt moștenitoarea unei boli pe parte paternă, numită trombofilie. În urma unui cheag de sânge, ignorat în timp și instalat pe piciorul drept, am ajuns în situația critică din care am fost salvată în ultimul moment. Întâmplarea nu pot să spun că m-a schimbat, doar că acum am devenit mai atentă la semnalele corpului meu, după cum ar trebui să facă toată lumea, de fapt”, a mărturisit cântăreața pentru Viva.ro.

Cele mai grele momente din viața Luminiței Anghel

Cântăreața a mărturisit că una dintre cele mai mari suferințe din viața ei a fost în momentul în care și-a pierdut părinții. Luminița Anghel a declarat că a fost nevoită să urce pe scenă cu sufletul bucăți, însă cu zâmbetul pe buze, pentru a nu arăta publicului starea în care se afla.

„Fără îndoială, cele mai grele momente din viața mea au fost atunci când mi-am pierdut părinții, pe tatăl meu, imediat după Eurovision, și pe mama mea la cinci ani distanță. Iată aici un dezavantaj mare al celebrității, când nu poți să arăți publicului larg tristețea din suflet. Nu pot să ofer o clasificare a celor mai fericite momente din viața mea, pentru că au fost prea multe”, a mai adăugat cântăreața, pentru sursa citată.

