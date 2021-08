Ce se întâmplă cu Mioara Roman în centrul de recuperare: ”Nu mă las!” Cum o răsfață Marius Elisei

Mioara Roman se confruntă cu mari probleme de sănătate! Anii nu iartă, iar fosta soție a lui Petre Roman nu face acum decât să se lupte pentru viața ei într-un centru de recuperare, acolo unde regulat o duc fiicele ei, Oana și Catinca. Femeia în vârstă de 81 de ani avea să facă dezvăluiri despre starea de sănătate, dar și să spună că va lupta până la capăt.

Des ajunge Mioara Roman, în ultima perioadă, la centrul de recuperare, acolo unde medicii îi acordă cea mai mare atenție. În rest, Mioara își petrece timpul în locuința Oanei și a lui Marius Elisei, cei doi revenind la sentimente mai bune unul față de celălalt. Mai mult, ginerele ei, întors la soție după divorț, chiar o răsfață. „Sunt bine acum, sunt sănătoasă. Acum stau la fata mea Oana împreună cu Isa, nepoțica mea, și cu ginerele, dar mai merg și la centru de recuperare, nu mă las. Catinca nu are cum să mă ia pentru că ea și Calina stau în chirie acum.

Marius este foarte drăguț cu mine, mă răsfață cu de toate, îmi gătește prăjituri, Oana mai puțin, Oana are treburile ei acolo. Acum se înțeleg bine Oana și Marius… S-au despărțit și, după cum știm cu toții, s-au împăcat. Ei în fața lui Dumnezeu sunt căsătoriți, sunt împreună, asta contează”, a declarat Mioara Roman pentru playtech.ro. (CITEȘTE ȘI: MIOARA ROMAN A AJUNS DIN NOU PE MÂNA MEDICILOR. ESTE MONITORIZATĂ CONTINUU: ”I-AU SCHIMBAT TRATAMENTUL”)

Ce se întâmplă cu Mioara Roman în centrul de recuperare: ”Nu mă las!”

Chiar Oana Roman făcea dezvăluirea despre afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, avea să povestească Oana Roman.