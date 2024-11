Ce se întâmplă cu Shurubel, Bogdan și Lili Sandu atunci când intră reclama la ”Vorbește lumea”? Vedetele au dat din platou și nu e ceea ce credeai: ”Este o artă, până la urmă…”

Recent, cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune din România au fost premiați în cadrul unei gale speciale. Printre cei care au bifat un premiu special se numără și Shurubel și Bogdan Ciudoiu. Echipa masculină de prezentatori a emisiunii Vorbește Lumea a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO imediat după ce și-au revendicat premiul. Joviali și volubili, așa cum îi știm, duo-ul a făcu un super spectacol. Însă, am abordat de-a lungul interviului și teme serioase. Așadar, am vorbit despre disciplina necesară pentru a face o emisiune cu frecvență zilnică, la renunțarea la unele dintre plăceri, dar și la sacrificiile făcute de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai mari sacrificii făcute de cei doi prezentatori este renunțarea la timpul cu familia. Dacă le-a afectat sau nu viața profesională pe cea personală, dar și ce ar face dacă de mâine nu ar mai exista emisiunea Vorbește lumea, aflați de la ei în rândurile următoare.

Shurubel și Bogdan Ciudoiu spun ce este cel mai dificil în cadrul emisiunii Vorbește lumea

CANCAN.RO: Ne întâlnim la premiile Radar de media, unde ați câștigat un premiu pentru cea mai bună emisiune cu frecvență zilnică. Ce înseamnă pentru voi acest premiu?

Shurubel: Înseamnă că venim în fiecare zi la emisiune, că avem vacanțe doar de Crăciun și alea scurte. Și, pe lângă astea, ca să lăsăm gluma deoparte, înseamnă că oamenii se uită la emisiune și apreciază ce muncesc și colegii noștri, dar și noi. Noi suntem doar 1% din față, 99% sunt colegii noștri care construiesc emisiunea.

Bogdan Ciudoiu: Știți cum este un iceberg? Cam așa suntem noi.

CANCAN.RO: Ziceți-mi cât de importantă este disciplina într-o astfel de meserie. Unii oamenii văd din exterior, este drăguț, se râde mult, dar treaba din spate este mult mai complexă…

Bogdan Ciudoiu: Da, este, și este valabil și la radio pentru mine. Am atât de des emisiune în viața asta , încât am stat și am calculat și sunt mai des în direct decât nu. Serios vorbesc, devine o nevoie. Mi se pare ciudat când sunt în vacanță, ceva nu este normal. Sunt obișnuit să merg de la emisiune la emisiune, să trăiesc în direct foarte mult, și mă bucur că am avut ocazia să trăiesc această artă a liveului. Este o artă până la urmă. Noi trăim în direct, am învățat să trăim în direct.

Shurubel: Ceea ce nu văd oamenii, apropo de disciplină, este că atunci când luăm pauză, noi nu luăm pauză efectiv. Noi continuăm să fim acolo cu invitații noștri, sunt invitați care pleacă, care vin, noi mai stăm de vorbă cu ei. Trecem de la un medic cu care am vorbit poate de viruși, viroze, la un dresor de câini și tot așa.

Bogdan Ciudoiu: Este practic un job continuu pe durata emisiunii chiar dacă este pauză.

Shurubel: Disciplina înseamnă poate faptul că, deși pare că tu te distrezi acolo și râzi cu toată lumea, tu ești concentrat și practic ești în emisiune din momentul în care emisiunea a început până în momentul în care încep știrile la ora 13.00.

Cum îmbină cei doi prezentatori viața personală cu cea profesională: „Este greu…”

CANCAN.RO: Mai aveți timp de viețile personale? Și dacă da, înseamnă că sunteți organizați.

Bogdan Ciudoiu: Aș minți dacă aș spune că pot să echilibrez asta bine. Este greu, mai ales când ai un copil. Este și mare, merge la școală și vrea să îmi povestească cum a fost ziua ei și mă prinde mereu pe final de zi când mă chinui de multe ori să-mi găsesc bucățica aceea de energie.

Shurubel: După ce i-am povestit eu toată ziua cum a fost ziua mea…

Bogdan Ciudoiu: Am un copil la platou, exact. Este greu de echilibrat, dar o faci că nu ai de ales și la un moment dat îți găsești o metodă de a echilibra energia, la mine funcționează.

Shurubel: Eu sunt norocos un copil, eu încă am viață pentru mine. Nu știu dacă vă imaginați, dar sunt doar eu cu soția mea și când ne hotăram că ieșim la masă, nu ne împiedică nimic

Bogdan Ciudoiu: Eu nu știu ce este aia. Noi chiar avem o vorbă între noi ( n.r. Bogdan și Shurubel). Când ne întâlnim ne întrebăm: Și, ai mai trăit ceva în viață? Răspunsul este că nu multe, dar mai sunt seri ca asta când ieșim la evenimente și..ieșim din platou, vezi?!

CANCAN.RO: Prima întrebare când te întâlnești cu soția este: Ce ai mai făcut în ultima perioadă?

Bogdan Ciudoiu: În vacanțe ajung să-mi dau seama că este o persoană chiar de treabă. E un om mișto.

CANCAN.RO: Dacă presupunem că s-ar încheia cu televiziunea, ce ați face în ultima ediție a emisiunii?

Bogdan Ciudoiu: Ne-am căuta de lucru

Shurubel: Eu aș da probă pentru Vocea României, cine știe. Cânt toată emisiunea.

CANCAN.RO: Ai da probă ca și concurent sau ca jurat?

Shurubel: Ca omul care întoarce scaunele. S-or termina bateriile și la scaunele acelea.

Bogdan Ciudoiu: Mai poți face chestii, eu de exemplu pot să mut autorcarul. Eu sunt un bun șofer, așa că mă descurc.

Shurubel: Eu pot fi omul care întreabă 100 de români, eu doar întreb, Cabral se ocupă după aceea, eu sunt pe stradă și îi întreb.

Bogdan Ciudoiu: Și putem să și „batem palma” bine. Ne descurcăm!

