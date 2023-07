Ce se întâmplă în aceste momente cu Mioara Roman. Ultimele vești despre starea ei de sănătate

Oana Roman a avut parte de o săptămână de foc. Mama sa a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor, iar starea acesteia de sănătate pare să nu fie una prea bună. Vedeta își face numeroase griji și speră ca Mioara Roman să fie puternică și să își revină și de această dată. Între timp, Oana Roman mărturisește că a ajuns la capătul puterilor și trece printr-o perioadă destul de grea.

Săptămâna ce se încheia a fost una destul de grea pentru Oana Roman. Vedeta a fost plecată din Capitală cu treabă, însă un telefon nefast a făcut-o să se întoarcă de urgență. Se pare că starea de sănătate a mamei sale s-a agravat, din nou. Așa că Mioara Roman a fost transportată de urgență la spital.

Oana Roman: „Mă secătuiesc de puteri”

Oana Roman le-a mărturisit internauților că nu știe cum să se mai împartă între treburile pe care le are de făcut și problemele cu mama sa. Vedeta a avut o săptămână complicată, iar faptul că Mioara Roman a ajuns la spital, din nou, a răpus-o.

Aceasta le-a mărturisit fanilor din mediul online că încearcă să se țină departe de gândurile negre și speră ca starea de sănătate a mamei sale să se îmbunătățească. Vedeta simte că a ajuns la capătul puterilor și nici măcar nu mai reușește să se odihnească din cauza grijilor care o macină.

„Am avut o săptămână grea și fizic și emoțional. Luni și marți am filmat și am făcut poze, marți seara am aflat că mama nu e bine și au chemat salvarea. Toată noaptea am stat cu emoții așteptând vești de la doctori eu fiind la munte cu treabă, miercuri dimineață m-am urcat în mașină și m-am întors la București ca să mă duc la spital la ea.

A fost cu multe emoții pentru ea și m-am dus zilnic la spital, timp în care mi-am făcut și celelalte treburi. Aceste emoții în legătură cu mama mă secătuiesc de puteri. Nu dorm bine și stau cu grijă în permanență. Azi încerc să-mi trag sufletul.(…) Sper ca mâine să o externeze”, a mărturisit Oana Roman, în mediul online.

„E din ce în ce mai fragilă”

Oana Roman le-a mai mărturisit internauților, în ziua în care mama sa a ajuns la spital, că starea de sănătate a acesteia este din ce în ce mai fragilă, iar situația este destul de grea. Vedeta ar da orice să o poată face bine pe cea care i-a dat viață, însă, din păcate, acest lucru nu stă în puterile ei.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau.

Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât să lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!”, a mai spus Oana Roman.