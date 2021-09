Ce se întâmplă în corpul Monicăi Anghel, după ce a luat COVID: „Am ameţeli, nu pot să mă concentrez”

Monica Anghel a anunțat, în urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare faptul că s-a infectat cu noul coronavirus. Astăzi, printr-o intervenție în emisiunea ”La Măruță”, aceasta a vorbit despre cum se simte, după ce a fost depistată pozitiv la virusul chinezesc.

Cântăreața Monica Anghel s-a infectat cu noul coronavirus. În cadrul emisiunii ”La Măruță”, Monica Anghel a explicat cum se simte, după ce în urmă cu câteva zile a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare slăbită, stând în pat, acoperită. Mai mult decât atât, cântăreața este vaccinată și cu ambele doze. De asemenea, artista a mărturisit că a primit din partea latifundiarului Gigi Becali niște pastile pentru boală.

”Am ameţeli, dureri de cap. Am de învăţat şi am zis ok, o să stau să învăţ. Problema este că nu pot să învăţ, nu pot să mă concentrez. Mulţumesc mult. Am primit nişte pastile de la domnul Gigi Becali şi sunt bine”, a spus Monica Anghel în cadrul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV.

Monica Anghel: ”Eu am crezut că este o răceală”

Inițial Monica Anghel a crezut că este vorba despre o simplă răceală, însă din precauție a decis să facă un test rapid, care din păcate a ieșit pozitiv. În prezent, vedeta se află acasă, iar starea sa de sănătate este una stabilă.

„Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă. Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu […].

Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia și a fost în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate. Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ”, a declarat Monica Anghel, pentru Antena Stars.

