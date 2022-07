Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei apă rece în timpul verii. Medicii trag un semnal de alarmă

În această perioadă călduroasă, oamenii încearcă să se răcorească prin diferite metode. Cei mai mulţi beau apă rece, însă acest obicei nu este deloc sănătos. Medicii trag un semnal de alarmă şi explică ce efecte nocive are apa rece în corpul uman.

În timpul verii, majoritatea oamenilor beau apă rece pentru a-și potoli setea. Cu toate acestea, obiceiul poate fi foarte dăunător pentru sănătate.

Iată câteva efecte nocive ale consumului de apă rece:

Dacă bem apă rece, organismul trebuie să lucreze foarte mult pentru a digera alimentele. Apa rece micșorează stomacul şi intestinele, iar digestia este dificilă după ce mâncăm. În acelaşi timp, poate interveni şi constipaţia.

Băutura prea rece poate provoca problema de „înghețare a creierului”. În acest caz, apa rece răcește nervii sensibili ai coloanei vertebrale, astfel pot apărea şi dureri de cap și probleme cu sinusurile.

Unele studii au arătat că apa rece poate avea un rol în scăderea ritmului cardiac. Se presupune că băutul apei cu gheață stimulează cel de-al zecelea nerv cranian, nervul vag. Acest nerv este o parte semnificativă a sistemului nervos autonom al organismului și mediază scăderea ritmului cardiac.

Apa rece face ca grăsimea depozitată în corp să fie mai dură, iar din acest motiv vor exista probleme în arderea grăsimilor. În cazul în care vrei să slăbeşti, nu bea apă rece!

Şi nu în ultimul rând, consumul de apă rece, mai ales după masă, duce la acumularea unui exces de mucus.

Lista completă a celor 10 fructe pentru zile călduroase

Vara este momentul ideal pentru a mări consumul de fructe, după cum aceste alimente conțin apă. Ca urmare, vor aduce un aport de hidratare în corp și vor ajuta la răcorirea temperaturii sale.

1. Fructele de pădure. Afinele și murele sunt mai mult de 85% apă, în timp ce căpșunile sunt 92% apă.

2. Merele. Aceste fructe conțin 84% apă.

3.Perele. Consumul zilnic al unui fruct cu pulpă albă, cum ar fi o pară, ar putea reduce riscul de accident vascular cerebral la jumătate. Aceste fructe hidratante sunt 84% apă.

4.Cireșele. Aceste mici fructe cu sâmburi sunt 80% apă. Asta înseamnă că dacă mănânci o cană plină de cireșe (cu sâmburi), vei consuma aproape jumătate de cană de apă.

5. Grapefruit. Grapefruit-urile sunt aproximativ 91% apă, soiul roșu rubin conținând mai multă apă.

6. Strugurii. Strugurii sunt bogati în vitaminele K și C, în timp ce semințele de struguri sunt pline de antioxidanți suplimentari. Conțin 81% apă.

7. Portocale. Portocalele suculente sunt 87% apă, plus sunt pline de vitamina C.

8. Ananasul. Ananasul suculent oferă compusul bromelaină, un agent antiinflamator puternic. Aceste plante tropicale sunt aproximativ 87% apă.

9. Pepenele. Acest fruct suculent conține 92% apă.

10. Prunele. Conțin 85% apă. În plus, prunele sunt fructe cu sâmbure care ajută la prevenirea bolilor de inimă, a accidentului vascular cerebral și a diabetului de tip 2.