Ce se întâmplă între surorile Luciu, după ce au dispărut din lumina reflectoarelor! Iuliana și Nicoleta au luat-o pe drumuri diferite: „Eu nu am mai vizitat-o”

În urmă cu ani de zile, Iuliana și Nicoleta Luciu formau au duo de senzație în lumea televiziunii. Cele două surori s-au aflat vreme bună în lumina reflectoarelor și aveau numeroși fani. Însă, în urmă cu ceva timp, ambele au renunțat la showbiz și s-au concentrat pe altceva. Cât timp se aflau în lumea mondenă, cele două erau mai mereu împreună și spuneau că au o relație foarte bună. Însă, ce se întâmplă cu ele în prezent și cât de des se mai văd acestea. Iuliana Luciu a rupt tăcerea.

Pe vremea când locuiau în Capitală și erau nelipsite de pe micile ecrane, Iuliana și Nicoleta Luciu se afișau mai tot timpul împreună și spuneau că relația lor este una foarte bună. Ei bine, timpul a trecut, cele două au apucat-o pe căi separate, iar fanii se întreabă dacă relația extraordinară pe care o aveau există și în prezent. Iuliana Luciu a ieșit în față și a spus ce se întâmplă între ea și sora sa.

Așa cum spuneam, de ceva timp, cele două surori Luciu au decis să se retragă din lumina reflectoarelor. În ceea ce o privește pe Nicoleta Luciu, aceasta s-a mutat din Capitală și a ales să pună accentul pe familia sa, în special pe cei patru copii pe care îi are. În cazul Iulianei Luciu, aceasta s-a reprofilat și este acum DJ și pune muzică în unele dintre cele mai căutate locații din lume.

Astfel, drumurile celor două surori s-au despărțit, însă asta nu înseamnă și că legătura dintre ele s-a rupt. Se pare că Iuliana și Nicoleta se înțeleg în continuare foarte bine, însă nu apucă să se mai vadă atât de des pe cât și-ar dori.

„Pe toată perioada verii Nicoleta stă cu copiii în Croația. Eu nu am vizitat-o anul ăsta. În fiecare an mergeam în Croația, dar acum pentru că am fost foarte ocupată nu am avut cum să merg. Este primul an în care nu am mai ajuns la ea”, a mărturisit Iuliana Luciu, în cadrul unei emisiuni.