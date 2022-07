Ce și-a cumpărat Loredana Groza cu banii obținuți din concerte: „Am investit în imaginea mea”

Loredana Groza i-a uimit pe toți în momentul în care a recunoscut ce a făcut cu majoritatea banilor obținuți de-a lungul timpului de pe urma concertelor și a albumelor pe care le-a vândut. Artista a investit încă de la început în imaginea sa, tocmai de aceea este de părere că nu a suferit o pierdere.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute artiste din România în acest moment. Vedeta s-a apucat de muzică de la o vârstă fragedă și a trecut prin tot felul de lucruri de-a lungul timpului, motiv pentru care a fost nevoită să își schimbe înfățișarea, stilul muzical și, desigur, stilul vestimentar.

VEZI ȘI: LOREDANA GROZA, DETALII DESPRE RELAȚIA CU FIICA SA ȘI A LUI ANDREI BONCEA: “AM FUMAT, DAR NU AM MINȚIT-O CĂ…”

Pe ce a irosit Loredana Groza cei mai mulți bani de-a lungul anilor

Loredana Groza i-a obișnuit pe toți cu aparițiile sale și cu declarațiile uimitoare, dar de data aceasta vedeta și-a surprins fanii în momentul în care a explicat ce a făcut cu toți banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului. Dacă majoritatea persoanelor tind să investească în diferite afaceri care ar putea să le aducă un profit considerabil, acesta nu este și cazul artistei, care a investit cel mai mult în propria sa imagine.

CITEȘTE ȘI: LOREDANA GROZA A GĂSIT SECRETUL TINEREŢII FĂRĂ BĂTRÂNEŢE. CUM SE MENŢINE ARTISTA ÎNTR-O FORMĂ DE INVIDIAT

Loredana Groza susține că și-a achiziționat de-a lungul anilor cele mai frumoase ținute și cele mai bune perechi de pantofi, care să se potrivească de minune cu stilul muzical pe care l-a adoptat, dar și cu personalitatea ei. Artista a recunoscut că nu mai ține minte numărul exact al ținutelor achiziționate și al perechilor de pantofi, dar nu regretă, ba din contră, este fericită că a putut să le ofere fanilor săi o imagine a unui artist impecabil.

„Am investit aproape toți banii în pantofi, chiar dacă e o vanitate să îți cumperi pantofi, în loc să îți cumperi hectare de teren sau, eu știu, vile la mare. Dar asta am făcut-o pentru că am investit în imaginea mea și în meseria mea, am investit în felul în care mă prezint în fața fanilor mei. Respect foarte mult asta. Și nu pot să-i tratez, știu eu… să merg pe scenă, cum mă duc la sală”, a declarat Loredana Groza pentru Fanatik.