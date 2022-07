Loredana Groza a găsit secretul tinereţii fără bătrâneţe. Cum se menţine artista într-o formă de invidiat

Loredana Groza arată impecabil la cei 52 de ani. Cunoscuta artistă se menţine într-o formă fizică care le-ar putea face invidioase chiar şi pe tinerele de 20 de ani. Recent, frumoasa blondină a dezvăluit care este secretul său şi ce face pentru a arăta atât de bine. Sigur nu vă aşteptaţi la acest lucru.

Loredana Groza reuşeşte să atragă toate privirile atunci când iese în public. Deşi poate părea simplu, să arăţi bine nu este tocmai uşor. Vedeta ţine cont de câteva reguli în acest sens şi totodată încearcă să aibă un stil de viaţă cât mai sănătos.

Spre exemplu, artista e explicat faptul că are mare grijă să-și hidrateze tenul tot timpul, dar și să se demachieze în fiecare seară. Cântăreaţa susţine că aceasta este prima regulă pe care a învăţat-o din momentul în care a început să folosească machiaj.

”Important e să te hidratezi, să te demachiezi în fiecare seară. E prima lecție pe care am învățat-o din momentul în care am apărut pe scenă și am început să folosesc fardurile”, a zis Loredana Groza într-un interviu.

Cum își protejează cântăreața pielea

De asemenea, pentru Loredana Groza, îngrijirea pielii este un aspect foarte important. Aceasta este de părere că intervenţiile estetice şi tratamentele sunt inutile, dacă pielea nu arată bine.

Artista mărturisește că nu stă niciodată la soare și are grijă ce creme îşi aplică pe corp.

”Pielea e cea mai importantă, nu neapărat sânii sau mărimea fundului sau mărimea buzelor. Poți să-ți faci 1000 de operații, tot felul de chestii, dar dacă pielea nu are calitate… Nu stați la soare absolut deloc și nu folosiți lucruri care să vă atace pielea. Asta e secretul cel mai important”, a mai zis Loredana Groza.

Loredana Groza susține că nu are operații estetice

Există multe voci răutăcioase care au comentat pe seama aspectului ei fizic, iar Loredana Groza a răspuns acuzațiilor. Artista neagă vehement faptul că ar fi trecut pragul medicului estetician și susține, în continuare, că sunt alte lucruri care o ajută să se mențină în formă la vârsta ei.

”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a povestit recent Loredana Groza, la Antena Stars.