Ce sporturi a practicat Marcel Ciolacu în tinerețe: „Doamne ferește, nu, cu prietenii”

Marcel Ciolacu a fost invitat recent în cadrul unei emisiuni și vorbit despre relația pe care el o are cu sportul. Toată lumea știe deja că liderul PSD este microbist și atunci când are ocazia îi place să meargă pe stadion, însă puțini știu că în tinerețe și el a practicat acest sport. E drept, nu de performanță, însă nu este străin de adrenalina de pe teren. Mai mult, se pare că acesta nu este singurul sport cu care Marcel Ciolacu a cochetat.

Recent, Marcel Ciolacu a fost invitat în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, acolo unde a dezvăluit câteva lucruri interesante despre tinerețile sale. Se pare că acesta era extrem de activ și chiar a cochetat cu mai multe sporturi. Liderul PSD a mai mărturisit că mereu i-a plăcut să fie un om activ, așa că sportul a făcut parte din viața lui.

Așa cum spuneam, Marcel Ciolacu se pare că fost o persoană cât se poate de activă în tinerețe, iar sportul nu i-a fost străin. Se pare că acesta și-a încercat norocul în mai multe sporturi, însă nu s-a aplecat serios asupra niciunuia. Mai exact, în tinerețe, pe lângă fotbal, Marcel Ciolacu a mai practicat și handbal, dar și atletism, însă nu de performanță.

Liderului PSD i-a plăcut să fie mereu activ, însă recunoaște că în ultima perioadă nu mai poate spune acest lucru. Acum, deși și-ar dori să mai facă sport, timpul nu îi mai permite. Nici la sală nu mai ajunge, însă în weekend profită de banda de alergat pe care o are și mai face puțină mișcare.

„Am jucat (n.r. fotbal), dar nu performant, nu (n.r. nu legitimat), Doamne ferește, nu, cu prietenii, cu colegii de școală, liceu. Am făcut handbal o perioadă. La liceul sportiv nu am jucat baschet, jucam fotbal… nu excelam și cred că de astă mă mutau și în poartă, și în apărare, și în atac. Cine nu are talent, îl aleargă peste tot.

La handbal am jucat pivot. Am încercat puțin atletism, fiindcă aveam un prieten care făcea atletism de performanță și mi se părea mie ceva deosebit. Nu am avut totuși harul necesar de a face atletism și chemarea.

La handbal am jucat pivot, mi-am luat trântele… dar nu am făcut niciodată de performanță. Dar, în schimb, mi-a plăcut mult să fiu activ, acum îmi lipsește sportul și nu am timp să merg nici la sală. Dar am o bandă, pe care o mai prind în weekend. Mi-aș dori mai mult, e și lupta cu kilogramele, că sunt născut în 67 deja încep să se simtă anii. Când ești om politic te îngrași destul de repede și pe urmă slăbești la fel de repede. Se întâmplă fenomenul de a ți se subția mâinile și atunci trebuie să începi să ridici niște greutăți. Îmi propun în fiecare dimineață, nu reușesc, dar…”, a declarat Marcel Ciolacu.