Ce spun asistentele medicale despre Petrică Mâţu Stoian. Primele declaraţii din spital. Cutremurător ce a păţit

Petrică Mâțu-Stoian s-a stins la vârsta de 61 de ani, iar moartea sa, învăluită în mister, este anchetată. Cântărețul de muzică populară avea, însă, mari probleme de sănătate, după ce cu o lună înainte de a deceda se vindecase de Covid. Dezvăluiri avea sa facă o asistentă medicală.

Femeia s-a numărat printre cei care au participat la priveghiul trupului neînsuflețit al artistului și avea să dezvăluie că Petrică Mâțu-Stoian avea grave probleme de sănătate. Ea a confirmat faptul că inima l-a supărat în special pe cântărețul de muzică populară dispărut dintre noi la doar 61 de ani. (CITEȘTE ȘI: NOI DOVEZI ÎN CAZUL MORȚII LUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN! AU APĂRUT MESAJELE ÎN CARE ARTISTUL LE-A SPUS PRIETENILOR CĂ A STAT PESTE DOUĂ ORE ÎN CAMERA HIPERBARĂ)

Ce spun asistentele medicale despre Petrică Mâţu Stoian. Primele declaraţii din spital

Fosta asistentă medicală, care avea să-l îngrijească pe Mâțu-Stoian cu mai mulți ani în urmă, a mai spus că artistul mai avea și alte probleme medicale, între care tensiunea mult prea mare. „Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis «îmi este rău» și l-am așezat pe pat. Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid am chemat infirmiera, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița.

A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale, i s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat. De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp. Îmi zicea: «Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac… sunt obosit! Am fost plecat, sunt obosit, așa mi-a zis». Obosit, a zis de oboseală, a fost plecat, a condus noaptea… și obosit.

Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău că s-a întâmplat inevitabil vorbind”, avea să facă dezvăluirile asistena medicală, la Prima TV.