Fulgy a reintrat în atenția presei, după ce fiul Clejanilor a fost internat într-o clinică specializată. Recent, tânărul a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul mobil cu forța, din mână. Apoi, s-a filmat cu telefonul acestuia, transmițându-i amenințări. Într-un interviu, Alex Velea, cel despre care Fulgy a spus că în studioul său s-ar consuma substanțe interzise, susține că fiul Clejanilor ar trebui să fie internat.

Anul acesta, Fulgy a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan, astfel că oamenii legii au dispus imediat deschiderea unui dosar penal pentru această faptă. Apoi, tânărul a fost reintrodus într-un program special. Recent, însă, fiul Clejanilor a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul mobil cu forța, din mână. Apoi, s-a filmat cu telefonul acestuia, transmițându-i amenințări. În urma acestui fapt, oamenii legii au decis să îl plaseze în arest la domiciliu.

În cadrul unui interviu, Alex Velea a fost întrebat despre situația dintre el și Fulgy, după ce tânărul a susținut că în studioul său s-ar consuma substanțe interzise.

”Săracul de el, cred că trebuie să mai fie internat. Cât mai repede, atât cât e nevoie, ar trebui să stea acolo. E bolnav, clar! Nu am ce să spun prea multe despre el, nu ar fi frumos și nici nu îmi place circul. El are o problemă, din păcate tratamentele pe care le-a făcut nu au dat rezultate”, a spus Alex Velea despre Fulgy, fiul Clejanilor, pentru Fanatik.

Recent, Fulgy a făcut dezvăluiri șocante. Sora lui, Marga, ar fi fost siluită de un bărbat celebru

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

sursă foto: arhivă CANCAN