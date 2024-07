Ce spune Betty despre scandalurile în care este implicat Florin Salam. Artista a spus lucrurilor pe nume: „Are probleme de sănătate”

Florin Salam a fost în centrul unor scandaluri de zile mari, din cauza unor evenimente private la care nu s-a prezentat din diverse motive. Nu sunt singurele certuri în care manelistul a fost implicat. A mai avut episoade controversate și cu alți cântăreți, însă în cele din urmă au dat totul uitării. Betty Salam sare în apărarea tatălui ei și a dezvăluit prin ce clipe dificile a trecut cântărețul de muzică de petrecere.

Florin Salam a fost implicat în multe scandaluri, după ce nu s-a prezentat la anumite nunți pentru care ar fi luat avans. Manelistul a fost în centrul unor certuri de zile mari, însă a încercat să le rezolve treptat. Betty Salam a povestit, de curând, prin ce momente tensionate a fost nevoit să treacă tatăl ei. „Regele” manelelor s-ar fi confruntat cu multe probleme de sănătate, motiv pentru care nu a putut să-și îndeplinească unele datorii.

CITEȘTE ȘI: SALAM L-A UMILIT ÎN ULTIMUL HAL, IAR BOGDAN DE LA PLOIEŞTI A AVERTIZAT CĂ VA POSTA UN VIDEOCLIP CU „REGELE ROMÂNIEI”. SCHEMA PRIN CARE ŞI-A PUS PE TOATĂ LUMEA ÎN CAP

Oamenii au și ei dreptul să se supere, dar trebuie să înțeleagă că gâtul nu e instrument, el te controlează pe tine. El are o vârsta și cu toate astea se menține foarte bine și sunt foarte mândră de el”, a explicat Betty Salam, potrivit WowNews .

„Întotdeauna când ai succes foarte mare, inevitabil să nu dai și de rău. Acolo e un test, depinde cum îl treci. Tata este un om super obosit și foarte muncit, eu nu știu cum mai face față. De multe ori când îl văd, zici că abia a intrat în muzică, vibe-ul ala îl are și pofta aia de muzică. Asta e dar de la Dumnezeu. Oamenii nu au înțeles că și tata e om, și el are probleme de sănătate, simte nevoia să stea puțin el cu el.

CITEȘTE ȘI: FLORIN SALAM A PUS TUNURILE PE BOGDAN DE LA PLOIEȘTI! „REGELE” MANELELOR A LANSAT NOI VORBE GRELE: „TE-AM ȚINUT CÂNDVA PE LÂNGĂ MINE, TE CHINUIAI”

Betty Salam are o relație apropiată cu Florin Salam, căruia îi cere adesea sfaturi fie că este vorba despre viața personală ori despre carieră. Artista a recunoscut că tatăl ei este mândru de ea, lucru care o bucură enorm.

„Am regretat mult, nu prea i-am cerut sfaturi tatălui meu, bine, și el m-a lăsat întotdeauna să aleg singură și să cânt doar ce vreau eu. Mereu mă întreb de ce nu i-am cerut lui tata sfaturi și am cerut altora. Am vorbit cu el și s-a bucurat foarte mult în momentul în care m-am dus la el. Noi comunicăm foarte mult, dar din punctul asta de vedere nu am comunicat niciodată. I-am spus că de acum încolo el va fi cel care va da acordul dacă vreau să fac un lucru.

El e acum șeful. N-am făcut chestia asta până acum. Acum am nevoie de ajutorul lui, cel mai mare ajutor din partea lui pot să îl am, pentru ca el e cel mai în măsură. Îl simt mândru de mine, până acum nu l-am văzut așa. Bine, el e și genul de persoană care nu se arată, dar îmi place chestia asta, mă ambiționează. E mulțumit și faptul că eu comunic cu el acum pentru muzica, e cel mai bun lucru”, a mai spus tânăra artistă.