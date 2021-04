Ionica Cuclea, fosta soție a milionarului de la Loto din Călărași, și-a pierdut tatăl bolnav de COVID într-un spital din Turnu Măgurele. Bărbatul s-a stins repede, după internare, iar femeia a început să-și pună întrebări. A ajuns la concluzia că ar fi vorba de neglijență. CANCAN.RO a discutat și cu martorul-cheie, tânărul care a fost coleg de salon cu cel care a murit, și vă prezintă detalii în exclusivitate.

Tulburătoare sunt mărturiile tânărului care a fost martor la ultimele clipe din viața lui Viorel Cuclea, bărbatul mort de COVID-19 la doar două zile după ce a ajuns la spital. Îi vom da doar inițialele, pentru că îi este teamă să nu i se întâmple, Doamne ferește, ceva. ”Eu sunt acum puțin speriat, că mi s-a spus că dacă mai comentez ceva și se află o să am mari probleme! Nu știu ce probleme, dar așa mi s-a spus. O asistentă mi-a zis să nu spun ce am văzut în salon, că voi avea probleme cu ei”, avea chiar el să spună.

I.I. începe povestea din ”salonul morții” pe care l-a părăsit doar pentru cel mult două ore, atunci când s-a petrecut nenorocirea, moartea lui Viorel Cuclea. ”Eram în salon cu el, eu eram pe refacere, fusesem internat cu vreo două săptămâni înainte. Nea Cuclea a fost adus la spital, iar a doua zi i-a băgat o perfuzie, la ora 11, și mai trebuia să-i bage seara, la ora 11. Dar nu a mai venit nimeni. Atunci dânsul mi-a spus: «Mi-e foarte rău!» Era cam ora 12 și ceva, unu noaptea. M-am dus repede la camera asistentelor, am bătut la ușă, nu era nimeni. Le-am sunat pe Whatsapp, că le luasem numerele de telefon, nu mi-a răspuns, nici atunci, nimeni”, spune I.I.

”Unde pleci și mă lași?”

A doua zi, pacientul avea să fie declarat mort, dar după ce s-a încercat resuscitarea lui mai bine de o oră. ”După aceea, dimineața la 6 au venit asistentele prin salon, m-au scos pe mine afară, m-au mutat la un alt salon. Nea Cuclea se simțea rău. Mi-a spus, atunci, când m-au scos din salon: «Unde pleci și mă lași?» Cineva i-a zis: «Domnule Cuclea, stați acolo și nu mai comentați!» Nea Aurel era conștient atunci, la ora aia, 6 dimineața. Eu m-am oprit atunci când nea Viorel mi s-a adresat, dar o asistentă mi-a spus: «Hai, mergi înainte, vezi-ți de treabă!» Am ajuns la Salonul 6, unde mă mutaseră, iar după o oră și jumătate, poate două, au venit, m-au luat, mi-au spus că revin în Salonul 7, cel inițial.

(NU RATA: FAMILIA UNEI PACIENTE CARE A MURIT ÎN SPITALUL JUDEȚEAN CONSTANȚA FACE ACUZAȚII GRAVE: ”ÎI ARUNCAU MÂNCAREA PE JOS”)

Nea Viorel murise. Mi-au spus să-mi iau ce rămăsese pe acolo când mă mutaseră, telefonul… El murise! În fața mea l-au luat și l-au băgat într-un sac de folie, cu fermoar negru. Atunci am zis, că de aia mă supărasem: «Doamne, cum puteți să faceți așa ceva în fața mea, în fața unui pacient?» Una dintre asistente mi-a zis: «Mai taci, că nu comanzi tu în spitalul ăsta». I-am zis: «Doamnă, pe mine mă speriați, nu pot să văd asta!»”, continuă dezvăluirea cel care i-a fost coleg de salon lui nea Viorel, cum el îi spunea. (CITEȘTE ȘI: CUM AU AJUNS O ASISTENTĂ ȘI COPILUL EI ÎNTRE BOLNAVII DE COVID-19)

Acum e speriat puțin, pentru că ar fi fost amenințat. A văzut niște lucruri care l-au pus pe gânduri. ”Nea Viorel a avut și niște vânătăi pe gât… Le-am văzut! Se vedeau și-n stânga, și-n dreapta. Ca un fel de mâini pe gâtul lui. Când am intrat eu în salon, au pus un prosop alb pe fața lui, să nu se vadă. Dar eu am văzut când am intrat. Eu sunt acum puțin speriat, că mi s-a spus că, dacă mai comentez ceva și se află, o să am mari probleme! Nu știu ce probleme, dar așa mi s-a spus. O asistentă mi-a zis să nu spun ce am văzut în salon, că voi avea probleme cu ei”, a încheiat I.I.

Ionica Cuclea a făcut plângere penală și a cerut deshumarea

Ionica Cuclea, fosta soție a milionarului de la loto, consideră că moartea părintelui este una suspectă, acuză de neglijență, iar în acest sens a făcut plângere penală la procuratură și a cerut deshumarea. A făcut o cerere și la spitalul unde s-a întâmplat nenorocirea, pentru a i se elibera fișa medicală a pacientului. ”Considerând că moartea tatălui meu a fost suspectă, am solicitat fișa medicală a lui, analizele, tratamentul, ecografiile la plămâni și un răspuns oficial privind moartea lui… Evident că nu am primit nimic si asta îmi adâncește și mai tare suspiciunea”, a declarat Ionela Cuclea, pentru CANCAN.RO. ”A fost depusă o plângere penală încă din data de 18 martie, în care eu cer să se facă deshumarea victimei, deoarece familia consideră că moartea a fost suspectă. Cu toate acestea, cererea nu a fost preluată nici astăzi”, a mai spus Ionica.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.